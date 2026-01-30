鈴木躍升日本車市二哥！超車日產 媒體揭開接地氣策略
鈴木汽車在日本2025全年銷售約72.9萬輛新車，成長1%，超越本田和日產。（圖片來源／鈴木汽車官網）
日本的日產汽車近年來處境艱難，銷售量終於被鈴木汽車超越，2025年鈴木新車銷售勇奪日本第二名。
《路透》與日媒報導，近年來，鈴木汽車發展形勢強勁，日步履維艱。日產近年來的困境已廣為人知，它不僅要努力提升銷量，還要竭力避免破產。
鈴木奪下日本新車銷售第二名寶座
回顧2025年日本國內新車銷量，鈴木表現亮眼，一舉奪下第二名寶座。
日本自販連和全輕自協公布的數據顯示，2025年日本登錄車銷售量年增1.2%至289.8萬輛，輕型汽車（K-Car）銷量年增7.0%至166.7萬輛。
以各大車廠銷售來看，2025年，豐田（Toyota）穩坐日本新車銷售龍頭寶座，豐田Yaris名列銷售榜首，Corolla、Sienta、Raize及Roomy也是暢銷車款。
不過，第二名已不再是本田（Honda）或日產（Nissan），而是由鈴木（Suzuki）取代，躍升全日本新車銷售第二位，最引人注目。
鈴木汽車在日本2025全年銷售約72.9萬輛新車，小幅成長1.0%，成功超越本田（約61.9萬輛，年減7.3%）與日產（約40.3萬輛，年減15.2%），成為品牌綜合排名第二。
鈴木勝出的關鍵因素是踩中「CP值」市場需求，瞄準「小而省、負擔輕」庶民族群，主打高性價比的輕型車與實用車款，因此，在2025年銷售衝上日本新車銷售第二。
鈴木踩中「CP值」市場需求
由於高通膨，日本消費者傾向選擇購買「縮小尺寸、降低負擔」的高CP值車款，例如鈴木的五門Jimny等車款就非常熱賣。
同時，鈴木多款輕型車與小型車（如Spacia、Hustler、Wagon R等）在輕自動車級距表現穩定，加上部分註冊車型（如印度生產的進口車款貢獻）挹注，讓整體銷量穩步向上。鈴木汽車在日本2025全年銷售約72.9萬輛新車，
近年，許多購入鈴木車款的日本車主心得就是「CP值超高」。同級輕型車其他品牌報價常逼近300萬日圓（約61萬元台幣），鈴木卻能以100多萬日圓（約30萬元台幣）提供「夠用、不浪費、不心痛」的選項。在薪資不漲、車價卻持續攀升的時代，鈴木汽車成為最接地氣的選擇。
另外，全球銷售方面，鈴木汽車和日產汽車周四公佈的銷售數據顯示，鈴木汽車2025年銷量超越日產，成為日本第三大汽車製造商，這是至少10多年來鈴木全年度全球銷售量首次超過日產。
鈴木公布，去年全球銷量成長1.4%，達到330萬輛；而日產的銷量為320萬輛，較前年同期減少4.4%。這兩家公司的銷量均落後於豐田（豐田和Lexus品牌汽車銷量創下1050萬輛vul g.4的紀錄）和本田（同期銷量下滑7.5%至350萬輛）。
