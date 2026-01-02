鈴聲祈福迎新年 臺東大學與建和部落共寫文化共融新頁
在2026年到來的前夕，臺東建和部落（Kasavakan）報訊隊伍走進國立臺東大學校園，以清脆的臀鈴聲與傳統歌謠，為師生送上年度最重要的卑南族年祭（‘amiyan）祝福，完成了一場融合傳統禮俗與現代教育精神的祈福儀式，體現大學社會責任與在地文化的完美連結。
臺東大學表示報訊儀式在東大人文學院灶空間舉行，鄭憲宗校長以一家之主的身分接受族人佩戴象徵祝福的花環，並回贈檳榔與飲料等傳統禮物，展現校方對原民文化的珍視，儀式最後族人依循傳統以「抬椅歌」將校長抬起，在歡騰的氣氛中展現出部落與學校間深厚的友誼。
臺東大學近年來與鄰近部落建立穩固的夥伴關係，從校內空間改採卑南族語命名，到推動多項社區共創計畫，皆顯示出學校深耕在地的決心。另外，人文學院在副校長靳菱菱的帶領下，持續執行如三生有興等計畫，讓大學不僅是學術殿堂，更是與社區共同成長、永續前行的重要夥伴，未來將持續推動多元文化校園環境，繼續與各界夥伴攜手，為地方教育與文化傳承貢獻心力。
其他人也在看
吉安稻香國小「繩」乎其技 游淑貞貼紅榜賀奪全國十四項大獎
「繩」乎其技～花蓮縣吉安鄉教育軟實力再度驚豔全國！鄉長游淑貞偕同公所團隊親赴稻香國小，為跳繩隊及空手道小將張貼紅榜、頒發獎金並加碼致贈精美禮品，肯定師生在全國競賽的卓越表現（見圖）。學子們日前遠征臺南，參加一一四年全國民俗運動匯演，一舉拿下「十一項特優、三項優等」；另有梁芳芸同學勇奪第二十五屆總統盃全國空手道錦標賽國小女子個人型第一名，為吉安鄉長期扎根多元藝能與體育教育寫下亮眼里程碑。稻香國小跳繩隊本次派出二十一位菁英，面對全國頂尖好手毫不怯場，憑藉精湛技巧與團隊默契脫穎而出，囊括九項個人特優與二項競速團體（男女組）特優，合計十一特優、三個人優等，創下建隊九年來最佳紀錄。總教練羅忠華指出，校隊以四年級學子為主力，自五月起啟動高強度集訓，暑假不間斷；除晨練、課後與假日團練外 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 1
115學年度高中藝才班特色招生 簡章今公告
115學年度高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學各類各區簡章今(2)日公告。為了使學習評量能夠呼應學生的學習目標與歷程，教育部已正式實施高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學術科測驗題型調整，題型著國立教育廣播電台 ・ 1 天前 ・ 1
藝術家林智信辭世 文化部將頒旌揚狀
（中央社記者王寶兒台北2日電）藝術家林智信於去年12月31日辭世，享壽90歲。文化部長李遠聞訊深表哀悼與敬意，他今天表示，林智信是台灣鄉土生命力的代表性藝術家，文化部將頒旌揚狀。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
苗栗高中學測考前衝刺與祈福 親師合祈學子努力包高中
國立苗栗高中圖書館與國文科教師昨二日聯合舉辦「學測國文」增能研習，邀請張瑋儀教授親自為學生破解國綜國寫考題與增加考試能力。教授以輕鬆幽默的解說以及問答互動方式，讓學生考前穩定信心，解鎖歷屆試題以及重要考場須知與提醒，讓學生提前體驗大考模式，以便從容應對學測。同學、老師們都聚精會神聆聽，並能臨機應變回答教授的模擬考題。隨後學務處也用心為高三全體學子們準備「包高中」祈福儀式，請校長與家長會長、副會長為學生致祝福詞，並請學弟妹拍攝祝福影片、優秀畢業學姐親自登台為同學加油打氣，全體考生宣誓一起努力，場面感人溫馨，學子士氣大振。再由導師發放包子與粽子，溫暖孩子的身心。最後更貼心準備祈福繪馬心願卡，讓全體同學掛上自己理想的校系，期盼大家馬到成功，金榜題名（見圖）。校長巫正成祝福大家： ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 1
土銀延伸健康照護 國內據點全面設置血壓站
為響應國民健康署政策及提升國人血壓管理意識，土地銀行成為首家公股銀行於國內148個營業據點全面設置血壓站，提供更具即時性、便利性的血壓監測服務，以展現金融業永續影響力，將健康照護延伸至金融服務據點，協助客戶、員工、社區鄰里及供應商邁向健康人生。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
海保署出版《與海共生Ⅱ》 聚焦台灣海洋保護區治理與實踐
在《海洋保育法》於去(114)年7月全面施行後，海洋委員會海洋保育署接續首冊《與海共生I：海洋保護區之理念與制度》，正式發布續作《與海共生Ⅱ：海洋保護區之設計與實踐》。該冊專書深入台灣海洋保護區的實務現場，以在地案例與治理經驗，具體描繪出海洋保護區從「制度設計」走向「實質成效」的轉化與過程，為台灣海桃園電子報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
生命教育從稻田到教室 南市後壁國中、進學國小教師王淑慧獲肯定
把「生命教育」融進孩子生活裡，南市真的有一套！後壁國中與進學國小教師王淑慧，同時拿下教育部114年度「生命教育特色學校」及「績優人員」兩項肯定，不只替校園教學寫下亮眼成績，也讓外界看見南市長期陪著孩子成長的用心。坐落在金黃稻浪間的後壁國中，以「Lighting Lives, Houbi Kids S自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
告別軟便劑依賴！中醫從體虛調理長者便秘問題
許多長輩飽受便秘困擾，從西藥軟便劑到大量蔬菜、酵素都試過，卻陷入不吃就不上的惡性循環。長輩便秘在中醫上主要與「虛」有關，透過辨證論治能幫助長者擺脫依賴外力的困境，重拾自然排便能力。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
攜手10校15團體 新北啟動「技。續。未來」技職社會責任
《圖說》教育局長張明文〈右四〉表示，新北技職教育為產業培育人才，也為城市培養關心社會、勇於行動的未來公民。〈教 […]民眾日報 ・ 1 天前 ・ 1
精湛 公告本公司訂定114年現金增資認股基準日等相關事宜
公開資訊觀測站重大訊息公告(2070)精湛-公告本公司訂定114年現金增資認股基準日等相關事宜1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/01/022.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否3.主管機關申報生效日期:114/12/244.董事會決議(追補)發行日期:114/11/065.發行總金額及股數: 發行總金額新台幣60,000,000元，發行總股數6,000,000股。6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用8.每股面額:新台幣10元。9.發行價格:實際發行價格授權董事長依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導 發行公司募集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定，洽承銷商依當時市場狀況 及相關法令共同議定之，俟定價後另行公告。10.員工認股股數: 依公司法第267條規定，保留增資發行新股之15%計900,000股由員工認購。11.原股東認購比率:增資發行新股之75%計4,500,000股由原股東按認股基準日 股東名冊記載之股東持股比例認購。12.公開銷售方式及股數:依證券Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【公告】光禹國際訂定現金增資認股基準日暨相關事宜
日 期：2026年01月02日公司名稱：光禹國際(6595)主 旨：光禹國際訂定現金增資認股基準日暨相關事宜發言人：謝宗耀說 明：1.董事會決議或公司決定日期:115/01/022.發行股數:普通股3,050,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣30,500,000元5.發行價格:每股新台幣33元6.員工認股股數:公司法267條規定保留發行新股總額之10%，計以305,000股由員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股總額之90%計以2,745,000股將由原股東依認股基準日股東名簿所載股東之持股比例認購，每仟股認列58.64396188股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。11.本次增資資金用途:轉投資子公司12.現金增資認股基準日:115/01/2713.最後過戶日:115/01/2214.停止過戶起始日期:115/01/2315.停止過戶截止日期:115/01/2中央社財經 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
臺東元旦升旗熱鬧登場 縣長宣布長者健保與學生午餐免費新政
迎接2026年到來，臺東縣政府於昨(1)日在縣立體育場舉行「迎向新程」元旦升旗典禮，縣長饒慶鈴在會中宣布，今年起縣府將加強社會福利，包含代繳70歲以上長者健保費、實施公立國中小學生營養午餐免費，以及提國立教育廣播電台 ・ 1 天前 ・ 發起對話
嘉大與林保署簽合作協定 推生態保育、永續發展
（中央社記者黃國芳嘉義市2日電）國立嘉義大學與林保署嘉義分署今天簽教學研究暨建教合作協定，攜手推動森林經營、生態保育與永續發展等面向，嘉大將進一步推動低、中、高海拔研究場域與藥用植物栽培研發。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
旅天下初次上櫃前現增320萬股、暫訂每股55元，公開申購期間1/12~14
公開資訊觀測站重大訊息公告(6961)旅天下-公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價相關事宜1.事實發生日:115/01/022.公司名稱:旅天下聯合國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資認股繳款期間暨暫定承銷價6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,200,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣32,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年12月11日證櫃審字第1140010414號函申報生效在案。二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留增資發行新股15%，計480,000股由本公司員工認購，其餘85%部份，計2,720,000股則依證券交易法第28條之1規定於114年5月27日股東常會決議通過原股東全數放棄優先認購權，排除公司法267條第3項原股Moneydj理財網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
勞動基金114全年收益可望破兆 再創新高
（中央社記者吳欣紜台北2日電）最新勞動基金運用績效顯示，114年截至11月底收益數為新台幣9762億元，收益率為14.10%。勞動部勞動基金運用局今天表示，12月金融指數小幅上揚，預估全年收益數可再創新高。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
國泰中信年度職缺各逾7千人 鎖定儲備幹部數位人才
（中央社記者蘇思云台北2026年01月2日電）金控2026年徵才計畫開跑，國泰金與5大子公司今年預計招募逾7600名內外勤職缺，因應AI浪潮，預計招募逾800名數位科技人才，包含AI資料分析師等；中信金宣布全年招募逾7150人，其儲備幹部計畫（MA計畫）主打台灣金融業唯一2年可升任經理。國泰金控暨5大子公司人壽、銀行、產險、證券及投信2026年徵才計畫啟動，預計招募逾7600名內外勤職缺，其中數位科技人才需求持續攀升，預計招募逾800名，已連續4年正成長。因應AI代理（AI Agent）技術快速演進，國泰金持續深化技術推動金融科技與AI創新，透過多代理（Multi-Agent）與雲端協作架構，AI從輔助工具進化為可自主推論、規劃並與人協作的智慧夥伴，相關人才需求持續擴張，國泰金今年將廣招逾800名人才，包含AI資料分析師、雲端技術人才、應用系統開發工程師等職缺。國泰金舉例，國泰人壽運用資料科學、生成式AI，全面推動保險業務數位智能化，帶動數位科技人才需求；國泰世華銀行因應數位上雲、AI發展及海外數位金融服務的開展，積極找尋具備AI技術的資料分析或AI治理、AI應用場景規劃經驗的跨域人才中央社財經 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
朱宗慶打擊樂團40年 新任團長盧煥韋：再次出發
（中央社記者趙靜瑜台北2日電）朱宗慶打擊樂團成軍40年，團長由第二代團員盧煥韋接任，盧煥韋表示他感謝大於壓力，「我擁有整個團隊的支持，未來將延續樂團培育人才與持續創新的精神，繼續跟時代接軌。」中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新北技職結盟公民團體 14項行動推永續改變城市
（中央社記者黃旭昇新北2日電）新北市府推動「技職社會責任」政策，今天宣布媒合10所學校與15個公民團體，啟動2026年「技職社會責任（VSR）永續計畫」，共推動14項跨域合作，引導學生以行動改變城市。中央社 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
南市後壁國中、進學國小王淑慧老師榮獲生命教育特色學校及績優人員 展現生命教育深耕校園成果
臺南市後壁國中與進學國小王淑慧老師榮獲教育部114年度生命教育特色學校及績優人員雙重殊榮，展現教育局推動生命教育校園扎根、持續深化豐碩成果。市長黃偉哲表示，生命教育推動不應只是短期活動，而是長期耕耘的歷程，南市推動成績近年屢獲教育部肯定，顯示學校團隊長期落實生命教育、營造友善校園的努力與成果，也感謝教師以愛與專業陪伴學生，在課程與生活中實踐尊重、關懷與包容的價值。教育局長鄭新輝指出，教育局每年持續辦理生命教育教師研習、學生體驗課程及親子成長活動，並鼓勵各校推動校園動物關懷、社區共學與家庭參與等多元課程，讓生命教育從課室延伸至生活；獲獎榮耀不僅展現南市在生命教育推動上的長期努力，更象徵教育現場以愛與行動陪伴學生成長的具體成果。後壁國中坐落於臺南金黃稻浪間，秉持「Lighti ...台灣新生報 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
【公告】精湛訂定114年現金增資認股基準日等相關事宜
日 期：2026年01月02日公司名稱：精湛(2070)主 旨：精湛訂定114年現金增資認股基準日等相關事宜發言人：許宏安說 明：1.董事會決議或公司決定增資基準日期:115/01/022.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否3.主管機關申報生效日期:114/12/244.董事會決議(追補)發行日期:114/11/065.發行總金額及股數:發行總金額新台幣60,000,000元，發行總股數6,000,000股。6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用8.每股面額:新台幣10元。9.發行價格:實際發行價格授權董事長依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第6條第1項規定，洽承銷商依當時市場狀況及相關法令共同議定之，俟定價後另行公告。10.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行新股之15%計900,000股由員工認購。11.原股東認購比率:增資發行新股之75%計4,500,000股由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東持股比例認購。12.中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發起對話