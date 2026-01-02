鈴聲祈福迎新年 臺東大學與建和部落共寫文化共融新頁

大合照

建和部落青年會會長向鄭校長致意

建和部落以抬椅表示對鄭憲宗校長的敬意

在2026年到來的前夕，臺東建和部落（Kasavakan）報訊隊伍走進國立臺東大學校園，以清脆的臀鈴聲與傳統歌謠，為師生送上年度最重要的卑南族年祭（‘amiyan）祝福，完成了一場融合傳統禮俗與現代教育精神的祈福儀式，體現大學社會責任與在地文化的完美連結。

臺東大學表示報訊儀式在東大人文學院灶空間舉行，鄭憲宗校長以一家之主的身分接受族人佩戴象徵祝福的花環，並回贈檳榔與飲料等傳統禮物，展現校方對原民文化的珍視，儀式最後族人依循傳統以「抬椅歌」將校長抬起，在歡騰的氣氛中展現出部落與學校間深厚的友誼。

臺東大學近年來與鄰近部落建立穩固的夥伴關係，從校內空間改採卑南族語命名，到推動多項社區共創計畫，皆顯示出學校深耕在地的決心。另外，人文學院在副校長靳菱菱的帶領下，持續執行如三生有興等計畫，讓大學不僅是學術殿堂，更是與社區共同成長、永續前行的重要夥伴，未來將持續推動多元文化校園環境，繼續與各界夥伴攜手，為地方教育與文化傳承貢獻心力。