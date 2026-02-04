《鈴芽》原菜乃華配音動畫神作！攜手《鬼滅》花江夏樹3月登台

《穿越吧！不思議少女》將奇幻世界的華麗想像與現實人生的迷惘心境巧妙交織。（甲上娛樂提供）

日本知名動畫製作公司P.A.WORKS打造的軟萌系動畫電影《穿越吧！不思議少女》，改編自家喻戶曉的經典童話《愛麗絲夢遊仙境》，集結《犬夜叉》劇場版導演篠原俊哉與《藥師少女的獨語》編劇柿原優子強強聯手，《鈴芽之旅》原菜乃華擔任主角配音，攜手松岡茉優、間宮祥太朗、戶田恵子、山本耕史與花江夏樹等豪華陣容，共同展開一場橫跨現實與奇幻的冒險旅程。

以細膩畫面與情感描寫見長的日本知名動畫團隊P.A.WORKS，過往曾推出多部深受好評的原創與改編動畫作品，此次在《穿越吧！不思議少女》中再度發揮強項，將奇幻世界的華麗想像與現實人生的迷惘心境巧妙交織，構築出一場既夢幻又真實的視覺饗宴。作品以嶄新視角重新詮釋這段跨世代的經典童話，結合青春成長、命運選擇與不可思議的冒險旅程，帶領觀眾走進全新的愛麗絲世界。

《穿越吧！不思議少女》改編自家喻戶曉的經典童話《愛麗絲夢遊仙境》。（甲上娛樂提供）

該片由曾執導多部《犬夜叉》劇場版系列作品的導演篠原俊哉擔綱，擅長在冒險敘事中細膩刻畫角色內心情感；劇本則由《藥師少女的獨語》編劇柿原優子操刀，以溫柔且深刻的筆觸，描繪角色站在人生十字路口時的掙扎與成長。2位實力派創作者繼人氣動畫《來自繽紛世界的明日》、《白沙的Aquatope》之後再度聯手，為經典童話改編作品注入貼近當代觀眾的情感深度與全新生命力，黃金組合引發粉絲高度期待。

配音卡司同樣星光熠熠，主角理世由《鈴芽之旅》女主角原菜乃華獻聲，細膩詮釋對未來感到迷惘的大學生心境，另一主角愛麗絲則由真人版電影《工作細胞》飾演血小板的童星米卡⽪尤聲演，松岡茉優、間宮祥太朗、戶田恵子、山本耕史等人也驚喜加盟，此外，為《鬼滅之刃》竈門炭治郎、《膽大黨》高倉健等人氣作品配音的聲優花江夏樹亦為神秘角色驚喜配音，豪華陣容讓粉絲期待值飆升。

《穿越吧！不思議少女》將於3月6日在台上映。

