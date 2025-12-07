鈴鐺聲響起！新北耶誕馬拉松「晨光中起跑」提前迎接歡樂氣氛

新北市一年一度的耶誕城系列活動「馬拉松接力賽」於7日清晨隆重展開，眾多跑者齊聚市政府前引頸期盼鳴槍起跑。此次活動特色是參賽者佩戴象徵耶誕氣氛的「鈴鐺背帶」作為接力信物，在起跑瞬間伴隨著悅耳的鈴聲，為賽事增添濃厚的節慶氛圍。馬拉松路線全程約24公里，分為三棒進行，同時現場還有變裝組選手以華麗服飾出場，與周圍閃亮燈光相映成趣，提前為市民帶來歡樂的耶誕氣息。

新北耶誕馬拉松熱力開跑。（圖／TVBS）

在比賽開始時，隨著鳴槍聲響起，參賽者們身上的鈴鐺背帶發出清脆悅耳的聲音，為整個賽事增添了濃厚的耶誕氣息。這些特別設計的鈴鐺背帶作為接力信物，不僅具有實用功能，更象徵著節日的歡樂與祝福。

新北市副市長劉和然表示，此次馬拉松賽事路線設計在市區，特別是板橋市政府周邊，全程長達24公里左右，並分成三棒進行。劉和然進一步解釋，第一棒從市政府出發，而全程下來，參賽者背負的鈴鐺不僅是象徵性的接棒信物，同時也代表了滿滿的祝福。

新北耶誕馬拉松熱力開跑。（圖／TVBS）

活動現場主持人熱情表示，這次活動以最幸福溫暖的方式，邀請大家一起共度美好的耶誕節。除了馬拉松賽事外，現場還有變裝組選手的精彩表演，他們身著最奪目的服飾參賽，與周圍樹上閃亮的燈光相互輝映，提前為新北市營造出最歡樂華麗的耶誕氛圍。

