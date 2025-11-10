鈺創營收暴衝112.5% DRAM漲到明年上半年

文 ‧ 杜立羽

▲圖片來源：鈺創公司官網

今(10)日記憶體族群持續火熱進而帶動利基型記憶體大廠鈺創(5351)同步在早盤攻上波段收盤漲停新天價41.6元，外資連續買超近3個交易日，公布十月營收達4.68億元，創下2022年5月以來新高，月增16.67%，年增112.57%，累計營收達29.1億元，較去年同期減少-3.46%。

先前鈺創董事長出席台灣半導體產業協會年會時指出，DRAM漲價循環尚未結束，漲勢至少還能延續半年，預期明年記憶體產業仍將維持榮景。其中以DDR供應商受惠最為明顯，目前市場需求熱度不減，帶動整體產業動能持續向上。

除了記憶體本業之外，鈺創近兩年也加速切入機器人與智慧裝置市場，將低功耗邏輯IC、感測應用與AI運算方案整合至工業機器人與AMR(自主移動機器人)相關平台，強化產品差異化。公司同時與多家國際合作夥伴共同開發AI邊緣模組與機器視覺應用，以搶攻智慧工廠與自動化趨勢帶來的新商機。

近期南亞科(2408)與鈺創宣布共同合資成立AI記憶體設計服務公司，股權比例 80：20、投資額5億元，總部設於新竹。雙方共同合作，運用南亞科先進製程與產能，專注開發高效能、低功耗的客製化超高頻寬記憶體，搶攻AI邊緣運算應用商機，可望再推升成長動能。

▲圖片來源：CMoney 5351 鈺創 K線圖

操作觀察-短線上跳空帶量收盤突破波段新高，個股相對股性也很活潑，可以留意是否持續創下波段新高，短線上可以分批拉回五日線操作，停損守在過高後支撐轉壓力的關鍵位置。

