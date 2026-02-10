鈺創盧超群肯定台積電3奈米赴日！ 直言搞「Taiwan+1」賺不到錢

鈺創董事長盧超群出席「先進半導體研發基地」動土典禮，會前接受媒體聯訪。資料照



台積電董事長魏哲家上週在日本宣布，熊本2廠評估改採3奈米製程，日本將首度具備先進半導體製造能力。鈺創董事長盧超群今日（2/10）表示，台積電熊本廠改投3奈米，象徵台灣跟日本的合作更進一步。另針對 Taiwan+1 議題，他表示，台灣半導體產業到全世界擴張，是因為其他國家的客戶有需求，並非台灣地位有任何變化。

盧超群今日出席工研院中興院區「先進半導體研發基地」動土典禮，會前接受媒體聯訪表示，在半導體供應鏈中，日本掌握材料、設備端，台日半導體必須共同發展。他認為，台積電日本先遣部隊在當地可以拿到最新的設備、材料及技術，是很聰明且正面的投資。

媒體進一步詢問盧超群對 Taiwan+1（註）的看法。盧則指出，半導體產業被 Taiwan+1 搞了三年，但他覺得這些人都搞錯了，真正搞 Taiwan+1 的人都沒賺到錢。

他強調，「台灣半導體產業自己知道如何生存，我們要跟國際企業表示，沒必要弄第2個或第3個生產基地」。如今，台積電已經在海外擴張，並不是為了 Taiwan+1。換言之，台灣半導體產業到全世界擴張，是因為其他國家的客戶有需求，並非台灣地位有任何變化。

註：指國際企業要求台商在台灣之外，建議成立第二生產基地，以分散地緣政治風險，保障供應鏈安全。

