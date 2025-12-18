鈺創與亞洲光學策略合作 開發機器人底座準系統

（中央社記者張建中台北18日電）鈺創集團今天宣布，與亞洲光學策略合作，預計共同開發4項智慧運送與機器人底座準系統，首款產品已進行概念驗證（POC），搶攻日本市場。

鈺創今天舉行媒體交流會，鈺創集團旗下鈺立微電子總經理王鏡戎表示，與亞洲光學的合作，是結合鈺立微電子的機器人控制晶片和人工智慧（AI）感測模組，搭配亞洲光學的鏡頭與3D感測模組設計製造能力，打造從晶片、模組到底盤皆由台灣在地開發的方案。

王鏡戎指出，目標鎖定物流搬運、戶外巡檢、園區服務與工業自動化等應用場景，與亞洲光學合作不只是單一產品專案，雙方計劃共同開發4項產品，首款產品將搶攻日本市場。

鈺立微電子與鈺創合作開發邊緣AI即時運算感測融合平台XINK Nano，王鏡戎說，平台已成功打進國內充電樁大廠的智慧停車場應用，此外，還可應用於自主機器人、無人機和安防監控等場域。

鈺創董事長盧超群表示，除鈺立微電子的產品技術，集團將在明年的國際消費電子展（CES）展示記憶體、高速傳輸及隱私運算等領域技術。

其中，帝濶智慧科技打造的隱私AI機器人決策系統獲得CES全球創新獎，為帝濶第3度獲獎，總經理鄒耀東說，這系統可以即時且徹底保護隱私，具有智慧自主角色核心，並可廣泛應用於人形機器人、4足機器人及多感測器協作網路等。

鄒耀東表示，帝濶AI隱私代理人醫療照護系統已成功導入包括台大醫院新竹台大分院、奇美醫院等大型綜合醫院，以及日照中心和居家照護場域，可偵測患者跌倒等行為，減緩醫護人員監測負擔。（編輯：楊蘭軒）1141218