鈺創董座盧超群：記憶體缺貨直到2027年上半年

鈺創董事長盧超群看好明年半導體產業仍有強勁成長。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕近來記憶體價格狂漲，出現供不應求的熱況，市場關注供應緊俏何時才能紓解，IC設計廠鈺創(5351)董事長盧超群表示，因AI(人工智慧)帶動強勁需求，各大DRAM廠也不輕易擴產，使得供應完全跟不上需求，DDR4最近價格大漲五倍，要買也買不到，他預估DRAM缺貨要到2027年上半年才會紓解，明年對半導體產業來說，仍是很好的一年。

盧超群指出，現在蓋一座DRAM廠到投產至少需要4年時間，現在記憶體大廠希望把產能放在HBM，因此，DRAM供應明年仍然非常吃緊，現在DRAM廠可以供貨就像耶誕老人一樣。

