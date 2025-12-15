鈺創RPC inside G120獲獎！搶進AI機器人視覺前進CES 秀全球最小影像類 AI 次系統

鈺創科技前進CES。資料照



鈺創憑藉其領先業界「RPC inside G120 次系統」，專為AI世代的機器人視覺應用而設計，榮獲2025年科學園區優良廠商創新產品獎，展現其在AI視覺與半導體整合領域的卓越創新與技術實力。

「RPC inside G120 次系統」專為AI世代的機器人視覺應用而設計，整合雙RGB彩色影像感測器、自家RPC DRAM 記憶體與eSP906U影像處理晶片，採異質整合架構，有效優化SoC整體性能與成本，成為全球體積最小的影像類機器學習與人工智慧次系統之一。

廣告 廣告

本次獲獎系統更是透過鈺創最新發表的「MemorAiLink 高效AI記憶體平台」所開展。聚焦於記憶體與邏輯設計整合，提供整合記憶體與記憶體控制器支援邏輯晶片的一站式開發服務，賦予Edge AI應用新的創新動能。

此平台能有效發揮記憶體頻寬效能、降低次系統整體運算功耗，並優化異質整合封裝技術，成為ASIC與類神經網路系統開發的重要合作夥伴。

該產品在AI視覺、機器人與Edge AI裝置等應用場域展現高度市場潛力。鈺創科技亦已完成美、日、韓、中等主要市場的專利佈局，技術成熟且具智財保護，為公司在AI影像與記憶體整合領域的持續耕耘奠定堅實基礎。

鈺創集團將於2026年進軍美國消費性電子展（CES）展，以「MemorAiLink show up」為主軸參展，展示包含多項AI邊緣創新解決方案，展現集團在創新產品開發上的不懈努力，更推進了未來智慧生活的願景。

更多太報報導

美國晶片趨勢底定！台積電前段先進製程+ 英特爾後段先進封裝2027年上陣

【十年大缺2-2】記憶體的缺重點不在漲價! 專家曝未來3個月劇本怎麼演

【十年大缺2-1】記憶體的缺是騙人的鬼嗎？DRAM NAND產業結構斷層浮現