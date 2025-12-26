鉅亨買基金與富邦、元大投信 揭2026投資解方

【記者柯安聰台北報導】儘管市場不時傳出AI泡沫雜音，美、台股市仍在第4季的劇烈震盪中持續創新高！面對2026年，投資人該如何訂定策略，兼顧資產成長、穩定現金流與節稅效率？「鉅亨買基金」攜手富邦及元大兩大投信，舉辦「2026投資未來式－被動投資術，理財必修課」投資說明會，深入解析美台股市展望與指數化投資趨勢，並揭示旗艦方案「鉅亨自由Pay」的現金流規劃心法，同時邀請基金教母蕭碧燕，分享30年投資經驗下的「好資產」選擇與長線「養資產」策略。



許多投資人仍存有「高配息等於高報酬」的迷思，「基金教練」鉅亨買基金投資理財部協理陳顗全指出，真正該關注的是「總報酬」，而非單看配息率。回顧近20年各類資產表現，台股、美股與成熟市場的總報酬皆明顯優於債券，顯示股票型基金長期投資的優勢。然而，市面上具配息級別的股票型基金有限，投資人若善用「鉅亨自由Pay」，即可透過累積級別基金，依需求設定自動提領金額或比例與提領時間，在追求資產成長的同時，打造穩定現金流。



陳顗全進一步說明，「鉅亨自由Pay」是以資本利得進行提領，並非基金本身配息，可避開配息所衍生的課稅與二代健保補充保費，加上境內基金資本利得免稅的優勢，有助提升整體投資效益。該機制亦設有下檔風險控管，避免過度提領侵蝕本金，提領比率可在0%至15%間彈性調整，投資人能隨市場變化與人生階段，靈活拿捏「領與不領」的節奏，並透過試算工具更精準選擇適合的投資標的。







（圖）「鉅亨買基金」攜手富邦及元大兩大投信，舉辦「2026投資未來式－被動投資術，理財必修課」投資說明會，深入解析美台股市展望與指數化投資趨勢。圖為「鉅亨買基金」總經理張榮仁。



美股投資方面，富邦投信指出，回顧過去52個財報季度，標普500企業平均超過7成財報表現優於市場預期，且各季度皆維持在5成以上。截至10月底，已公布財報的S&P 500企業中，近8成營收優於預期、淨利更有超過8成超標。彭博預估，今年美國企業獲利成長約10%，明年仍可望達11%至12%。再加上聯準會今年下半年三度預防性降息，歷史經驗顯示降息後3個月美股報酬多呈上行，企業獲利與政策環境皆有利美股長線表現。



不過，市場變化快速，今日的龍頭企業未必能長期稱霸。富邦投信建議，投資人可透過指數化投資參與美股，藉由成分股汰弱留強，掌握長期競爭力。其中，「標普500指數」涵蓋美國500大企業，最能反映整體經濟與企業獲利表現，過去30年除網路泡沫期間外，鮮少連續2年負報酬，亦獲得股神巴菲特多次肯定；「那斯達克100指數」則聚焦市值最大、成長最快的非金融企業，科技巨頭占比近七成，最貼近科技與AI發展趨勢，是參與AI長期成長動能的關鍵指標。



台股後勢怎麼看？元大投信指出，在AI、高效能運算與雲端需求持續升溫下，台灣經濟展現強勁且具延續性的成長動能。主計總處上修第3季GDP年增至7.64%，多家研究機構亦同步調升2025年經濟成長預估，顯示市場對台灣產業前景的高度肯定。在供應鏈移轉趨勢下，台灣持續受惠北美與東協訂單成長，加上全球CSP資本支出與半導體設備投資上修，台灣在先進製程與AI供應鏈的關鍵地位更加穩固，成為支撐台股長期投資價值的重要基礎。



元大投信表示，從市場結構觀察，台股獲利與成長動能逐漸集中於大型權值股，前50大企業占整體上市公司獲利比重持續提升，成為推動指數表現的核心力量。台灣50指數涵蓋各產業龍頭，能隨產業趨勢汰弱留強，掌握不同世代的成長引擎。近年AI浪潮帶動下，主要權值股深度參與科技成長趨勢，使台灣50指數表現領先大盤。投資人可透過連結0050的連結基金，一次布局關鍵權值股，兼顧分散風險與長期成長潛力，成為參與台股投資機會的有效工具。



基金教母蕭碧燕指出，投資成功的關鍵不在於資產配置比例，而在於是否選對「好資產」。她認為，好資產必須具備長期趨勢向上、投資報酬優於多數資產的特性，走勢呈現「熊短牛長」，適合長期甚至永久持有。因此，投資人應以理性與紀律為原則，避免過度分散，專注少數核心標的，並以長期眼光面對市場波動，才能提高投資成功的機率。



在實務操作上，蕭碧燕建議聚焦「一軍基金」，如台股基金、美國基金，以及全球或美國科技基金，並注意不同基金間的角色區隔。她以30年主動式基金投資經驗分享「基金養基金」策略，強調定期定額的核心在於「停利不停扣」，設定合理停利點後，持續投入不中斷。她也提醒，退休規劃除以美股、台股基金為核心外，可搭配債券基金，透過核心與衛星配置，讓資產累積更穩健、長久。（自立電子報2025/12/26）