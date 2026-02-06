鉅亨買基金「投資歷程回顧」 一鍵看懂投資勝率
【記者柯安聰台北報導】2025年全球股市表現亮眼，你的投資有跟上嗎？看準客戶對投資狀況掌握度的需求，「鉅亨買基金」推出業界首個、專為基金投資人打造的「投資歷程回顧」服務，透過數據整合與圖像化呈現，幫投資人檢視過去一年的績效表現、操作軌跡與資產配置變化，不僅輕鬆看懂自己的投資樣貌，也可為下一階段的配置規劃提供重要的依據。
「鉅亨買基金」成立以來，相當投入功能創新，解決不少投資人常遭遇到的痛點。總經理張榮仁表示，基金市場商品眾多，真正影響長期績效的，往往是投資人的行為與決策品質，但能幫助檢視的工具卻少之又少。「投資歷程回顧」正是基於這樣的理念所打造，希望讓投資人跳脫短期漲跌，透過檢視自己的投資邏輯，培養更成熟、可持續的投資思維。
透過「投資歷程回顧」，客戶可掌握過去1年的整體投資輪廓，甚至可以知道個人績效與站內所有投資人相比的位置，投資結構及實力一目了然。另外，同時揭露站內績效表現居前20%投資人偏好的基金類型，讓投資人得以觀察高手的配置方向，作為優化下一階段資產布局的重要參考。還可透過一鍵分享，留下屬於自己的投資里程碑。
除了個人化回顧，「鉅亨買基金」也從平台2025年統計數據中觀察到不少有趣的投資現象。張榮仁進一步分享，從平均投報率來看，六都表現最佳的前3名為台南市、台北市與台中市；若以星座區分，投報率最高的前3名則是天秤座、雙子座及雙魚座；就生肖而言，鼠、雞、狗的投資成果名列前3；從年齡層觀察，則以25歲以下的表現最好，26歲至45歲次之，46歲至65歲名列第3，顯示越年輕的客戶更傾向以風險性資產追求更佳的投資報酬。
張榮仁另外提到，從統計數據來看，站內的女性投資人平均投報率表現優於男性，且多採單筆投資及定期定額雙軌執行，顯示穩健、耐心與紀律，往往在長期投資中更具優勢，也成為市場中不可忽視的關鍵力量。至於平台客戶偏好的資產仍以股票型基金為主，這頗符合目前的投資趨勢，因此，站內約有3成的客戶年度投報率超過20%以上。
張榮仁指出，投資要走得遠，不能只看當下輸贏，而是要不斷回顧、修正與前進。他強調，「知己知彼、百戰百勝」，當投資人既能掌握自身投資成果，又能理解站內高手聚焦的方向，就更有機會在下一年度做出更好的資產配置決策。未來，「鉅亨買基金」也將持續結合數據分析與AI科技應用，推出更多貼近投資人需求的服務，陪伴投資人在市場中穩健前行、持續成長。（自立電子報2026/2/6）
