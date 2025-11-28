鉅亨買基金：指數策略搭智能機制 輕鬆買美股

【記者柯安聰台北報導】儘管AI泡沫疑慮、降息預期反覆問題尚未消弭，美國股市在劇烈震盪後連續4日迎來反彈，其中科技股的彈勢最為凌厲。「鉅亨買基金」表示，美股短期除了有傳統聖誕行情，長期更將受惠AI推動企業獲利與生產力進步的結構力量，美股已是不可或缺的配置。若不想承受追高風險，不妨以美股相關指數基金布局，再搭配「鉅亨超底王」逢低自動加碼機制，就算不盯盤也能參與美股長期紅利。



「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，過去科技泡沫是「故事多、獲利少」，但這次AI浪潮本質不同：它同時補上勞動力缺口、重塑GDP結構並提升企業獲利，且已全面滲透零售、金融、醫療等產業。AI帶來的生產力紅利具「長期、可累積、可量化」特性，正成為全球經濟的底層動能，而非泡沫跡象。隨著AI與機器人推動自動化，產業將出現新的「隱形成長曲線」。多項研究指出，AI爆發期落在未來5至10年，企業獲利與全球GDP都有望迎來下一波上升循環。



根據「鉅亨買基金」統計，過去數十年，美股雖歷經1987全球股災、2000網路泡沫、2008金融海嘯與2020疫情衝擊，但每次回檔後皆再創新高。張榮仁指出，美股之所以具備高度韌性，核心在於持續不斷的創新力：自1980年個人電腦革命起，標普500指數累計上漲259%；1990年網際網路浪潮推升515%；2009年智慧手機再大漲739%；2022年起的AI革命更推升82%。每一次創新都提升企業獲利與指數價值，使「標普500指數」成為全球最具代表性的長期成長資產。



在這樣的長期結構性趨勢下，若想有效參與美股，張榮仁建議採用指數型基金。其中，「標普500指數」代表美國500大企業，是最能反映美國經濟與企業獲利的基礎指標；「那斯達克100指數」則聚焦市值最大、成長最快的非金融企業，科技巨頭占比近7成，是最貼近科技與AI成長動能的指標。兩大指數都採「汰弱留強」機制，能隨市場變化自動篩選具競爭力的企業，是長期投資美股最有效率的方式。



在指數化基礎上，若希望進一步提升投資效率，張榮仁建議可搭配「鉅亨超底王」機制。透過「跌越深、加碼越多」的自動化策略，在震盪中有效降低成本、加速累積部位。以波動較大的那斯達克100指數為例，回測顯示過去30年定期定額報酬率約1289%；若搭配鉅亨超底王則提升至1532%，多出近250個百分點。對看好科技長期成長、能承受短期波動的投資人而言，震盪反而是創造報酬的重要契機。（自立電子報2025/11/28）