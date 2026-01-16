鉅亨買基金：2026股優於債 三種解法提高勝率

【記者柯安聰台北報導】不少投資人今年開春即眉開眼笑，不僅全球股市延續多頭格局，年終獎金也即將入袋。但股市已居於高位，該如何配置，才能在控管風險下提升投資效益？「鉅亨買基金」指出，2026年整體投資環境仍維持「股優於債」的結構，美國、日本與台灣在AI、科技創新及基本面支撐下，具備長線配置價值；債券則可留意風險溢酬較佳、殖利率相對具吸引力的新興市場債或邊境市場債。整體策略應避免重押單一市場，透過分散配置與自動化機制，提高長期投資勝率。



「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，AI應用正加速落地，所帶動的生產力提升與資本支出循環，已成為穿越景氣波動的核心主線。美國在政策環境相對友善下，科技創新動能仍具延續性；日本與台灣則在全球科技供應鏈重組與地緣安全考量中，展現結構性優勢。配置上，可以美國科技與AI為核心，搭配日本與台灣的科技供應鏈機會，並視市場變化動態調整。



在債市配置上，張榮仁指出，聯準會仍有降息空間，短端利率可望下行，但AI所帶來的投資週期與名目增長動能，使長天期公債殖利率不易重返過去的低利率區間，建議穩健型投資人聚焦存續期間控管與票息收益。同時留意信用市場與新興市場的結構性機會，其中新興市場債或邊境市場債因風險溢酬較高、與成熟市場連動性低，有助提升整體投資組合的風險調整後報酬。



至於年終獎金該採一筆投入或分批進場，張榮仁認為，並無絕對優劣，關鍵在於投資期間與風險承受度。對具備中長期投資規劃、且能承受短期波動的投資人而言，一次進場仍具效率優勢。可透過「母子基金」架構進行配置，例如鉅亨買基金推出的《鉅寶盆》，以穩健型母基金為核心，搭配成長型子基金，並透過停利回母基金與定期加碼機制，讓資金在風險控管下持續參與市場成長。



若有現金流需求，則可搭配《鉅亨自由Pay》機制，可依個人需求設定提領金額、比率與時間，在保留資產投資動能的同時，靈活掌握現金流節奏。系統亦可於市值下滑至特定水位時自動暫停提領，協助投資人在市場震盪期間守住本金，提升資產配置的彈性與續航力。



然而，在市場波動仍高、投資人對進場時點較為猶豫的情況下，分批進場仍是多數人較能執行的策略。張榮仁建議，除定期定額外，若能在市場急跌時自動加碼，有助加快單位數累積、提高長期勝率。《「鉅亨超底王》即透過條件式加碼機制，協助投資人在市場修正時有紀律地布局，避免情緒化操作，特別適合希望降低一次進場風險、平衡投資心理壓力的投資人。（自立電子報2026/1/16）