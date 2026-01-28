「鉅亨買基金」AUM破1200億元 高資產客戶大幅成長

根據統計，鉅亨買基金資產規模創新高，尤其高資產客戶大幅成長。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕國內第一大民營基金平台「鉅亨買基金」公布2025年營運成績，其中，基金總成交量近1600億元，創歷年新高，千萬以上高資產客戶數、年增逾24%，推升整體資產規模突破1200億元，年增26%。

對此，「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，去年主要是受惠「高資產」客戶的支持影響，特別是越來越多千萬級客戶，把鉅亨買基金當成長期配置的主系統使用，去年度在千萬級資產客戶數上也成長24%，使用好用的投資系統，是勝出的關鍵。

根據統計，去年台灣境內外基金總規模(AUM)年增16%，不含ETF則成長近15%。相較之下，鉅亨買基金資產規模則躍升26%，近三年累計更大增1.34倍，明顯超越市場動能。

張榮仁表示，以業界首創、可自訂現金流的自動化機制「鉅亨自由 Pay」為例，因持續優化功能並導入試算工具，獲得市場肯定，去年下半年孫雖因二代補充保費議題延燒，讓自由 Pay 迅速成為大家建構現金流的熱門選擇，全年申購量 AUM 年增2.8倍，使用人數更激增近3倍。

市場正在從「單點商品競爭」轉向「投資系統的競爭」！張榮仁說，「看到越來越多千萬級客戶，把鉅亨買基金當成長期配置的「主系統」，因為持續優化功能並導入試算工具，獲得市場肯定。

對此，張榮仁強調，隨著自主投資需求快速成長，能讓投資變得夠簡單、夠穩定，AUM 成長自然就會超越市場。未來將持續深化「智能化策略」、「數位工具」與「AI服務」三大方向，創造更有價值的基金服務！

「鉅亨買基金」投資研究部門主管羅瑤庭連續三年投資預測命中率皆達九成，今年再次針對全球投資展望祭出八大市場預測，包含一、AI需求遠大於供給，離泡沫破滅還很遙遠；二、部分美企進入紅利收割期，投資轉為獲利動能；三、能源與太空成為AI的延伸。

四、國家安全壓倒市場經濟，貨幣與財政政策邊界模糊；五、歐洲政治不穩定度高，慎選有財政政策空間國家；六、配合財政政策，日本央行鴿派升息；七、出口依然暢旺，台灣經濟持續成長；八、中國內外需引擎同時熄火，印度有望成今年贏家。

羅瑤庭說，2026年全球正站在科技突破與政治重組交會點，AI與高階科技持續推升全球生產力，美國與台灣創新型經濟體領先受惠，部分美企已進入獲利收割期，投資紅利可期。建議投資人核心配置仍以美國股票型、尤其是美國科技股基金為主，並搭配全球股票型基金為輔，有助掌握AI與創新產業的長期紅利，也能因應景氣回升期成長股的領先優勢。

