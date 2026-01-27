鉅亨買基金AUM創新高！年增26% 8大投資預測出爐

國內第一大民營基金平台「鉅亨買基金」公布2025年營運成果，基金總成交量近1600億元創歷年新高，千萬以上高資產客戶數年增逾24%，推升整體資產規模突破1200億元，年增26%，再創新高。

鉅亨買基金總經理張榮仁（上圖右，記者李錦奇攝影）表示，去年台灣境內外基金總規模(AUM)年增16%，不含ETF則成長近15%。相較之下，鉅亨買基金資產規模躍升26%，近三年累計更大增1.34倍，明顯超越市場動能。

張榮仁分析：「市場正在從『單點商品競爭』轉向『投資系統的競爭』，越來越多千萬級客戶，把鉅亨買基金當成長期配置的『主系統』」。

他以業界首創、可自訂現金流的自動化機制「鉅亨自由Pay」為例，因持續優化功能並導入試算工具，去年下半年，一度傳出二代補充保費擬作調整，把利息、股利改採「年結算」，取代現行的單筆金額判斷方式，當時此議題推升鉅亨自由Pay迅速成為大家建構現金流的熱門選擇，全年申購量AUM年成長2.8倍，使用人數更激增近3倍。

此外，鉅亨買基金另2項旗艦投資方案表現同樣亮眼。被視為定期定額升級版的「鉅亨超底王」，AUM年增226%；主打母子基金的「鉅寶盆」，AUM也年增67%，顯示策略型投資需求持續擴大。

數位體驗方面，鉅亨買基金2021年領先業界首推買基金APP，並於2025年全面改版，針對操作流程、資訊呈現進行系統性優化，在iOS與Android平台皆獲4.8顆星高評價。

同時率先將AI導入客服系統，推出24小時運作的「智能客服阿牛」，即時回應投資人需求，整體滿意度高達98%，並保留真人客服團隊。

至於投資人關心的行情展望，「鉅亨買基金」投資研究部門主管羅瑤庭連續3年發表投資預測，命中率皆達九成，今年再次針對全球投資展望祭出八大市場預測：

(1)AI需求遠大於供給，離泡沫破滅還很遙遠

(2)部份美企進入紅利收割期，投資轉為獲利動能

(3)能源與太空成為AI的延伸

(4)國家安全壓倒市場經濟，貨幣與財政政策邊界模糊

(5)歐洲政治不穩定度高，慎選有財政政策空間國家

(6)配合財政政策，日本央行鴿派升息

(7)出口依然暢旺，台灣經濟持續成長

(8)中國內外需引擎同時熄火，印度有望成今年贏家，有機會跑贏中國股市。

羅瑤庭說明，2026年全球正站在科技突破與政治重組交會點，AI與高階科技持續推升全球生產力，美國與台灣創新型經濟體領先受惠，部分美企已進入獲利收割期，投資紅利可期。 另外，能源、太空與國家安全產業成長加速，政策導向資金流明顯。歐洲與中國面臨結構挑戰，印度則展現長期成長潛力。

整體來看，羅瑤庭認為，AI是長線主軸，影響性好比人類會用火，企業獲利成長將推升台股走長多，因此不預設高點；至於可能風險，目前沒有可預見的重大風險，包括美國期中選舉、台灣六都選舉，都不會動搖行情，川普也可能成為跛腳總統，不致於再推出重大政策，也不會成為行情變數。

羅瑤庭建議，投資人核心配置仍以美國股票型、尤其是美國科技股基金為主，並搭配全球股票型基金為輔，有助掌握AI與創新產業的長期紅利，也能因應景氣回升期成長股的領先優勢。

鉅亨買基金今年初再度領先業界，推出國內首個專為基金投資人設計的「美國景氣雷達」專區「鉅視角」，透過美國包括消費、企業、通膨、金融市場及領先等重要經濟數據指標，進行各分項綜合評分，進而提供投資燈號做為參考。

同時也提供積極型及穩健型的資產配置建議，輔助投資人做更完善的基金投資決策。

張榮仁表示，今年上半年將再推出更強大的智動化投資機制，還有多項優化功能陸續上線，敬請大家拭目以待。

