鉅聞天下民調》高虹安4成支持度輾壓！綠營林志潔、高嘉瑜被狠甩 「她」恐成第三黑馬

各黨備戰2026縣市長大選，《鉅聞天下新聞網》今（19）日公布新竹市長最新民調，結果指出，現任市長高虹安以41.96%的支持度，大幅領先民進黨潛在參選人林志潔的24.38%，前民進黨立委高嘉瑜與時代力量黨主席王婉諭則皆為5.74%、國民黨何志勇3.89%，顯示綠營需推出能夠吸收高虹安與第三勢力選票者，才有機會一搏。

​新竹市是「藍白合」示範區，國民黨已正式表態禮讓現任市長高虹安，不過有意參選的國民黨前發言人何志勇仍未宣布退選；綠營潛在人選則包括陽明交大特聘教授林志潔、高嘉瑜、議員施乃如、楊玲宜等人，王婉諭也有意爭取合作，但提名目前陷入膠著。

廣告 廣告

民調詢問「年底新竹市長選舉，請問您目前傾向支持哪一個市長候選人？」結果顯示，有41.96%回答高虹安，其次為林志潔24.38%、高嘉瑜與王婉瑜5.74%、何志勇3.89%、施乃如3.18%、楊玲宜2.39%；10.87%尚未決定，1.86%表態都不支持或不會去投票。

《鉅聞天下新聞網》公布2026新竹市長民調，市長支持意向結果概覽。（鉅聞天下提供）

值得注意的是，這次民調也調查「第二選擇」，詢問第二個傾向支持的市長候選人是誰？結果指出，高虹安獲2.74%支持，林志潔獲6.45%支持、王婉諭獲10.16%支持、高嘉瑜獲6.89%支持，施乃如7.51%、何智勇5.92%、楊玲宜5.39%，尚未決定24.03%，18.20%都不支持或不會去投票，王婉諭為選民潛在接受度較高。

若加總「第一選擇」與「第二選擇」的總觸及，則高虹安獲得44.70%支持度，其次依序是林志潔的30.83%、王婉諭的15.90%、高嘉瑜的12.63%、施乃如10.69%、何志勇9.81%、楊玲宜7.77%。

支持者流向分析。（鉅聞天下提供）

出席民調記者會的銘傳大學廣電系主任杜聖聰指出，高虹安明顯是目前的第一名，顯示滿意度、支持度穩定，但「喜歡的人很喜歡、不喜歡的也不少」，擴張空間有限；林志潔則可以看出獲得傳統綠營票數，黏著度也較高；王婉諭則有相關專業、政黨人設，是大家認為最好的備胎人選。​

​杜聖聰表示，若高虹安依照目前態勢選下去，「一馬平川沒問題」，但也要提醒，官司可能會成為未爆彈，市民也希望新竹市趕快拉回市政治理，例如新竹棒球場後續理、市政缺乏定海神針的指標性建設等；民進黨方面則要看黨主席賴清德的意志，與實際在新竹操盤的黨團總召柯建銘動向。

本次調查是由《鉅聞天下》委託，皮爾森數據負責執行，經費來源為鉅聞天下新聞網。針對新竹市年滿20歲以上之網路人口，從2026年1月6日至2026年1月11日，共計進行6天，當中有效樣本為1218份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.81%以內。



更多風傳媒報導

