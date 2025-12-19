鉅額中獎彩金 引爆多起人性貪念與背信糾紛
〔記者劉慶侯／台北報導〕年關將至，許多民眾難免想試試手氣，博個好彩頭；有的人喜歡獨資來個「獨佔鰲頭」，大多數人更傾向集資「包牌」來個一網打盡。但碰到了錢，就是挑戰人性的開始，因此常會發生購買彩券中大獎，而引發的各類糾紛案件。
首先是威力彩史上第三高的9.2億彩金遭侵吞案。涂姓台商在前往中國前，給張姓夫妻2000元，要求代簽五期總共投注1000元，幸運中了頭獎。由於是一人獨得，夫妻倆頓生貪念，和涂男斷了連絡。最後高雄法院判決，認定張姓夫妻背信有罪，各判處兩年有期徒刑。
家住金門的「阿村，和3名友人集資，各出1000元買了80張彩券，4人各分持20張，結果他手中的彩券中頭獎，可以分得4371萬元，「阿村」認為是自己運氣好，又是他負責在他家附近彩券行選購，於是暗中獨吞鉅額獎金。3名集資友人事後雖寄出存證信函，但「阿村」溜到台北避風頭，後來不了了之。
家住基隆的男子得到頭獎3億3千萬元，他不告訴太太，反而答應給對獎時見證的親友們每人一百萬「喜錢」。等他冷靜下來後反悔拒付，眾親友賭爛下提告，還向男子的太太告密，夫妻倆鬧到要離婚，搞得眾叛親離又惹上官司。
此外，某公司同事團體春節前合資購買彩券，中獎近千萬元，但因當時沒有詳細記錄每位出資者的出資比例，導致國稅局徵稅時認定這筆獎金是由購買者個人所得，結果購買者面臨高額稅賦。
此外，還有案例顯示，一些參與合買的人在中獎後，將自己的獎金分給未出資的親友，這種行為也被視為贈與，需申報贈與稅。由於沒有提前準備相關文件，導致這些贈與行為被視為未申報的贈與稅，最終被國稅局要求補稅和繳納罰款。
獨家》「腦中女聲」助刑警破命案 2.5億頭彩獎號隨善緣來
