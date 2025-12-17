鉅額交易驚喜！台積電漲停價1575元成交10張

台積電（2330）今日股價持續下滑，最終收於1430元，跌幅達5元，正式跌破季線約1432.58元。外資持續賣超，今日再賣出9376張，然而內資投信及自營商則積極加碼，三大法人賣超縮減至4906張。儘管如此，台積電的鉅額交易出現了意外亮點，今日有10張以漲停價1575元成交，這引起了市場的廣泛關注和猜測。

台積電（2330）今日股價持續下滑，最終收於1430元，下跌5元，正式摜破季線約1432.58元。（資料圖／翻攝自台積電官網）

今日台股的鉅額交易總額達46.14億元，台積電的交易仍然是市場的焦點。根據報導，台積電今日共成交六筆，總成交張數達879張，總金額為12.59億元，平均每股成交價為1432.65元。值得注意的是，其中一筆交易的成交價格恰好在漲停價，這引發了市場對於此筆交易的動機及意義的討論。

