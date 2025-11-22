鉅額投資美國 加劇台灣風險

《金融時報》報導，近日台美在關稅貿易談判中，台灣以4000億美元的投資承諾，換取較低關稅待遇，引發台灣政經、產業震盪。

4000億美元，約相當於台灣GDP的1/2，更約為台灣1年政府總預算的4倍；這筆數額，且高於GDP為台灣2倍的韓國所提出的3500億美元投資承諾，勢將對台灣產業布局、財政負擔與國家安全造成深遠影響。

美行政部門經常針對台海政策，釋放相關訊息給《金融時報》。最鮮明的案例，莫過於2011年民進黨總統參選人蔡英文赴美訪問，美官員藉該報透露「懷疑她是否有意願及能力，繼續維持近年來區域得以享有的兩岸關係穩定」的訊息，事後被證實確有其事。該報報導2025年7月川普拒讓賴清德過境紐約，恐亦非空穴來風，故不能對4000億美元投資承諾的訊息掉以輕心。

接下來，有幾道課題必須嚴肅面對。

首先，川普2.0推動關稅調整、供應鏈回流以增加就業機會，進而使美國再次偉大。台灣出口高度依賴美國市場，若能透過大型投資換取較低關稅，使出口導向企業維持競爭力，避免因關稅提高而成本飆升，失去與出口性質相近之日本與韓國一較長短的機會。然而投資承諾與關稅優惠是否存在履約時限？設廠如何排除美台企業文化差異引發的爭端，都是需要克服的難題。

其次，4000億美元投資勢必包含半導體、AI、高端製造等領域，尤其是助美效仿設立新竹科學園區，集中化製程能力、人才聚落與供應鏈完整度。若高階產能與研發因此逐步外溢至美國，台灣可能面臨技術稀釋與全球晶片供應鏈不可取代性弱化的風險。一旦核心能力外流，會否削弱國際社會在安全層面支持台灣的動能，值得警惕。

第三，台灣投資美國規模越大，象徵政治靠攏意味越濃。在美中競爭長期化的格局下，北京勢必將此視為台北加強選邊站的信號，可能在貿易、投資或軍事上對台施加新的壓力。加之美國目前的對外政策反覆，若美方一反拒止立場與中方繞過台灣達成不符台灣利益的協議，一如美俄繞過烏克蘭與歐盟達成28點和平方案一般，極可能加劇台灣未來的安全風險，不可不慎！

最後，此投資案可能衍生的挑戰有：資金外移造成本地投資壓縮，影響內需與中小企業競爭力；人才被高薪吸走，導致技術鏈產生斷層；政府提供補貼或租稅優惠以獎勵投資，形成財政負擔。關鍵在於台灣能否保留核心技術、本土研發與高階產能；能否取得長期的制度化保障；能否不侵蝕財政、削弱競爭力或壓縮戰略縱深，需要各界共同努力。（作者為南華大學國際事務與企業學系教授）