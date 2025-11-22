鉅額投資美國 加劇台灣風險
《金融時報》報導，近日台美在關稅貿易談判中，台灣以4000億美元的投資承諾，換取較低關稅待遇，引發台灣政經、產業震盪。
4000億美元，約相當於台灣GDP的1/2，更約為台灣1年政府總預算的4倍；這筆數額，且高於GDP為台灣2倍的韓國所提出的3500億美元投資承諾，勢將對台灣產業布局、財政負擔與國家安全造成深遠影響。
美行政部門經常針對台海政策，釋放相關訊息給《金融時報》。最鮮明的案例，莫過於2011年民進黨總統參選人蔡英文赴美訪問，美官員藉該報透露「懷疑她是否有意願及能力，繼續維持近年來區域得以享有的兩岸關係穩定」的訊息，事後被證實確有其事。該報報導2025年7月川普拒讓賴清德過境紐約，恐亦非空穴來風，故不能對4000億美元投資承諾的訊息掉以輕心。
接下來，有幾道課題必須嚴肅面對。
首先，川普2.0推動關稅調整、供應鏈回流以增加就業機會，進而使美國再次偉大。台灣出口高度依賴美國市場，若能透過大型投資換取較低關稅，使出口導向企業維持競爭力，避免因關稅提高而成本飆升，失去與出口性質相近之日本與韓國一較長短的機會。然而投資承諾與關稅優惠是否存在履約時限？設廠如何排除美台企業文化差異引發的爭端，都是需要克服的難題。
其次，4000億美元投資勢必包含半導體、AI、高端製造等領域，尤其是助美效仿設立新竹科學園區，集中化製程能力、人才聚落與供應鏈完整度。若高階產能與研發因此逐步外溢至美國，台灣可能面臨技術稀釋與全球晶片供應鏈不可取代性弱化的風險。一旦核心能力外流，會否削弱國際社會在安全層面支持台灣的動能，值得警惕。
第三，台灣投資美國規模越大，象徵政治靠攏意味越濃。在美中競爭長期化的格局下，北京勢必將此視為台北加強選邊站的信號，可能在貿易、投資或軍事上對台施加新的壓力。加之美國目前的對外政策反覆，若美方一反拒止立場與中方繞過台灣達成不符台灣利益的協議，一如美俄繞過烏克蘭與歐盟達成28點和平方案一般，極可能加劇台灣未來的安全風險，不可不慎！
最後，此投資案可能衍生的挑戰有：資金外移造成本地投資壓縮，影響內需與中小企業競爭力；人才被高薪吸走，導致技術鏈產生斷層；政府提供補貼或租稅優惠以獎勵投資，形成財政負擔。關鍵在於台灣能否保留核心技術、本土研發與高階產能；能否取得長期的制度化保障；能否不侵蝕財政、削弱競爭力或壓縮戰略縱深，需要各界共同努力。（作者為南華大學國際事務與企業學系教授）
其他人也在看
海南全島特殊區域運作 12／18啟動
海南自由貿易港建設進入關鍵階段。中國海關總署18日宣布，海南將於12月18日正式啟動全島特殊區域運作，全島依規劃調整為海關監管特殊區域，採取「一線放開、二線管住、島內自由」的監管架構。當日主管機關舉行通報會，說明制度建設、口岸準備、稅收政策與通關安排進度。工商時報 ・ 2 小時前
鈊象 股價逆風持穩
鈊象（3293）上周五以757元作收，單周漲幅1.88％。21日台股大跌，鈊象表現相對持穩，相較大盤，鈊象單日股價漲幅0.93％，成交量達5,876張。工商時報 ・ 2 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
翻車啦！富喬飆漲後重摔 爆1255萬元違約交割
根據規定，如果在「T+2」上午10點前，投資人交割帳戶內的餘額不足，銀行扣不到投資人應該要繳交的交割價款，就會發生「違約交割」。依時間推算，違約交割的投資人實際交易日應落在 11/19 本周三。富喬19日下跌5.74％，20日隨即直奔漲停，21日則回檔5.43％，近三個交易日股價...CTWANT ・ 18 小時前
台股瞬間蒸發991點！記憶體慘崩全跌停 竟剩「這1檔」被三大法人狂掃1.1萬張！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（21）日遭遇猛烈賣壓，加權指數收在26,434.94點，重挫991.42點，跌幅達3.61%。三大法人合計賣超達1,080.72億元，市...FTNN新聞網 ・ 1 天前
【Hot台股】大盤崩殺逾900點！網歎「不可能千點招待吧」分析師示警：尾盤賣壓恐加劇
「乾 昨天漲的都吐回去了」「飯錢都省了= =」「煞車壞了 殺殺殺」「沒千點招待算多娃贏」「這種大場面…有錢還不加碼爆！！」「一定要守住26500啊 這些都是台灣人的資產啊」「散戶中午吃飯就會開始反攻了？」「午盤還有一波大的，往上往下不知道…當沖的要平倉」「今天不跑更待何時」「不可能千點招待吧」「上班族賣壓快來了 鳩命」。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
【Yahoo早盤】台股自由落體重挫800點 跌回26,600點...分析師：先觀望1指標
台股今（21）日受到美股拖累，將昨日的漲點全吐回，開在26,821.97點，隨後遭摜殺跳水逾800點，最低一度跌破26,600點。顧德投顧分析師黃紫東表示，台股目前面臨季線保衛戰，但尚未確立進入空頭循環，由於周五賣壓通常較重，因此今天展開強勢反彈的機率不高，最可能的模式是多空交戰，跌幅有機會控制在700點以內。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
記憶體迎獲利了結下車潮！自營商單週猛砍「4檔記憶體大廠」逾3.1萬張 提款近21億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（11/17～11/21）受美股重挫影響，終場加權指數大跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守27,000點大關。根...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
大哥大手筆撐場！先砸111億搶進金控王12萬張 再擲102億掃貨全球IC測試龍頭
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。根...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
達人台股攻略1／AI是熄火不是崩 張真卿點兵3大權值股跌到這價位閉眼買
台股投資名家張真卿股市資歷40年，他看這波AI發展趨勢，直言至少走10年大運；但股價漲多勢必拉回，產業面表現與資本市場未必同調，如何在中間取得平衡是2026投資重要課題。他點名3大權值股，當股價修正到一定程度，閉著眼睛買。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
記憶體股遭血洗！華邦電14.4萬張、南亞科12.9萬張爆量跳水跌停 法人看法曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）爆出第3季應收帳款飆升至333.91億美元，市場擔憂客戶拉貨力道不如預期，美股聞訊跳水翻黑，衝擊迅...FTNN新聞網 ・ 1 天前
0050爆逾29萬張大量！吸金近174億元 奪成交王
大盤震盪，ETF一哥元大台灣50（0050）今（21）日爆29萬張大量奪成交王，吸金近174億元，分析師指出，主要是散戶低檔布局熱情不減。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
大魯閣擬以10億元出售台中、新竹兩商場予遠雄，聚焦海外市場拓展
【財訊快報／記者陳浩寧報導】大魯閣(1432)20日董事會通過擬以十億元將所持有之台中「大魯閣新時代購物中心」及新竹「大魯閣湳雅廣場」之營業資產、相關權利與義務，轉讓與遠雄流通事業股份有限公司。大魯閣自2015年7月起營運位於台中大魯閣新時代購物中心，自2018年5月起營運新竹大魯閣湳雅廣場，運用自身在運動休閒產業的相關經驗，將兩座商場轉型成差異化的體驗型商場。但大魯閣也提到，鑑於百貨通路產業競爭激烈、經營挑戰日增，且基於公司長期財務規劃、營運發展策略、海外市場擴張布局之所需，因此決議處分兩座商場的營業資產及經營權利。展望未來，大魯閣表示，將持續透過財務架構的調整，集中內部資源，更聚焦於核心業務—運動休閒事業及海外市場拓展。持續朝「輕資產、重經營」方向調整，提升營運彈性，打造更具競爭力的成長動能。財訊快報 ・ 1 天前
「這家」被動元件廠獲法人大力加碼 21日爆量噴漲停
蜜望實主要為電子零組件代理商，長期代理日本知名被動元件品牌，在台擁有穩定通路優勢。21日成交量達4萬6594張，回顧近期走勢，近5個交易日累計上漲28.09%，勇奪強勢股王。蜜望實日前應主管機關要求公告10月自結損益，營收達6.42億元，年增59.31%；歸屬母公司淨利達1.15億元...CTWANT ・ 14 小時前
股市為何又重挫？不是輝達的問題 最怕資料中心爆慘事
輝達亮眼的財報與財測，讓美股只嗨了半天，盤中出現反轉，半導體與AI族群成為殺盤重心，最終費城半導體指數挫低4.77%，輝達下殺3.15%。分析師指出，科技巨頭瘋狂建置資料中心的高額投資仍令人擔憂，焦點並不是晶片銷售。中時財經即時 ・ 1 天前
才剛拉出連11漲！這電聲元件廠「EPS年增237%」慘吞跌停 記憶體5檔全躺平
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（21）日開低走低，終場大跌991.42點，收在26,434.94點，跌幅3.61%，創下史上第6大跌點，成交金額5498.35億...FTNN新聞網 ・ 1 天前
《興櫃股》最強新股！鴻勁1原因外資喊上3500元
【時報-台北電】興櫃股王鴻勁精密預計下周四（27日）上市掛牌，以1495元申購價與興櫃股價推算，每張價差高達百萬，在17~19日止的3天申購期間，總計凍資2992億元刷新市場紀錄，昨（20）日興櫃股價續漲至2595元，中籤投資人等同現賺110萬元，且外資喊出3500元目標價，再寫新科千金股超狂紀錄。 由於鴻勁本次總計收到20萬157筆公開申購單，凍結市場資金2992億元，除創下單一個股公開申購凍資最高金額紀錄，平均得標價2030.37元、競拍總得標金額267.9億元，也雙雙刷新紀錄，而按照公司提供申購3299張換算，初估中籤率約1.65%，預計今（21）日進行抽籤。 鮮少出具台灣個股報告的神祕外資Aletheia資本，繼7月罕見釋出對鴻勁的正面看法，最新報告再度出爐，預期AI GPU/ASIC產品發展前景，將帶來主動式溫控系統（ATC）、高階半導體製程後段測試分選機（handler）與冷板的全面升級，為鴻勁帶來30%的成長空間。 看重鴻勁在半導體先進製程的關鍵角色，該外資上調鴻勁明起2年EPS預估值17~25%，除給予「買進」評級，目標價更一口氣調升4成，由2500元升至3500元，以時報資訊 ・ 1 天前
記憶體神話破滅？指標股華邦電一度跌停 群聯暴挫...攜「1小兵」入列跌停股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股在歷經上一日報復性強彈後，今（20）日開低震盪，一度暴挫逾800點，截至9時15分，暫收26,706.18點，大跌720.18點、跌幅...FTNN新聞網 ・ 1 天前
聯準會降息預期升溫！美股反攻台股有救了 下週有望紅盤開出
美股週五（21）日強勢反彈，道瓊大漲493點、費半指數同步收高，市場對聯準會12月降息的預期快速升溫，激勵整體投資氣氛明顯轉強。受到美股激勵，台指期夜盤上漲197點，台積電期貨同步反彈15元，台股下週一（24）日開盤可望紅盤開出、重新挑戰26500點關卡。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
台積電跌60元至1395！昨日漲幅全吐回、網崩潰「昨天衝進去被套鼠」 名師解析
輝達財報太亮眼帶來的煙火只有一天，台積電（2330）今（21）日開盤再度失守 1400 元大關，前一天的漲幅全數吐回，市值跌到36.17兆元，一天蒸發逾兆元，網友喊：「 昨天衝進去的被套鼠了」，分析師指出，市場現階段重回防禦心態，投資人操作宜採分批、減壓方式應對震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前