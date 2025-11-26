鉅額軍事投資 把台灣推向戰爭

（圖／本報系資料照）

賴清德總統投書《華盛頓郵報》，揚言將進行現代史上最大規模的軍事投資後，26日又舉行記者會宣稱，預計從2026年到2033年的8年之間，將以1.25兆元經費投入台灣之盾、分層防禦、高度感知的攔截系統，引進高科技與人工智慧，提升國防自主壯大國防產業。這種對美諂媚到底的軍事投資，無疑是要把台灣送進戰爭的熔爐裡。

兩岸戰爭沒有贏家，這是很淺顯的道理，即使是國防投資，也應量力而為。1980年代，蘇聯和美國的星戰計畫進行軍備競賽，結果搞垮經濟，不僅掀起「蘇東波」，也讓蘇聯自己徹底解體。這只是軍備競賽，如果當年美蘇打起核戰，恐怕整個地球都要跟著毀滅。

賴清德不相信戰爭的悲劇規律，也看不清俄烏戰爭至今的結果，而是認為中國所有併吞台灣的劇本當中，最具威脅的，不是武力，而是「放棄」。他說歷史也證明，向侵略妥協，最後只會換得無止境的戰禍和奴役。既然武力不是最關鍵的威脅，但他要在2033年之前投入1.25兆經費，建構台灣之盾，這不是對中國大陸進行挑釁，什麼是挑釁。

先不談1.25兆到底要吃掉台灣幾代人的底子，光是2033年誰是總統都難說，但他卻要把未來總統可運用的經費全部用光，可以說是為了舔美，不惜債留下任總統，這到底是何居心？

再說，花費1.25兆的國防經費建構台灣之盾，真的就能抵抗大陸攻台嗎？恐怕是天方夜譚。現在即使是將大把錢送給美國，美國最多還是只能送些破銅爛鐵到台灣；美其名是建立不對稱戰力，實則根本不敢把先進武器賣給台灣。

既然沒有先進武器，以大陸九三閱兵所展示的武力，連美國都害怕了；在川習通話中，川普都不得不肯定「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，也認知到台灣對中國的重要性，台灣想以一己之力對抗中國強權，無非是把台灣送進戰火的熔爐，如何抵擋得了大陸發展出來的高科技武器。

所以賴清德說大陸對台最具威脅的是「放棄」，不是武力。這顯然是肯定台灣即使投資再多經費跟大陸進行軍備競賽，也不見得抵擋得了大陸的軍事攻勢，那為何要花費幾代人的心血，去搞大躍進式的台灣之盾？台灣沒有人要賴清德放棄堅持民主，但絕大部分人民一定反對他花費1.25兆，去搞無法抵抗大陸攻台的軍備競賽。

大陸對台施壓一直都是對準民進黨搞台獨，並非真的要併吞台灣；沒有台獨，兩岸可以和平共處，賴清德如果聽不懂大陸的話，也該找一些聽得懂的人問問，又何必花費巨資，讓台灣在戰火中永難翻身。（作者為台灣國際戰略學會理事長）