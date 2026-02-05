鉅額AI投資美科技股受壓 比特幣跌破6萬3000美元

（中央社記者廖漢原紐約5日專電）投資人連續3日對科技股趨向保守，美股3大指數今天同步下滑，那斯達克指數第3日走低，下跌1.59%，記憶體業者高通大跌8.46%。投資人對加密貨幣信心走低，比特幣曾跌破6萬3000美元，距高峰期幣值減少超過50%。

以行動裝置記憶體晶片業務為主的高通（Qualcomm）4日公布優於預期的財報，不過下季營利因AI記憶體需求大幅提高，智慧手機記憶體設計業者受壓，高通股價5日大跌8.46%。輝達（Nvidia）下跌1.37%。

多家軟體業者股價持續受壓，微軟（Micorsoft）5日下跌4.95%，已連續3個交易日走低。今天公布業績的網路電商亞馬遜（Amazon），收盤下跌4.42%。

金融法律資訊業者湯森路透（Thomson Reuters）下跌5.61%，總計過去半年總市值下滑近56%。

加密貨幣比特幣（Bitcoin）5日交易最低價曾跌破6萬3000美元，跌幅約13%，是2024年11月美國總統川普（Donald Trump）當選後，首次出現低於6萬7000美元的價格。

川普政府高度支持美國發展數位貨幣市場，比特幣去年9月價格突破12萬美元，達到最高峰，不到半年，總跌幅已超過50%。

市場對美元資產估值走高，數位貨幣信心降低，比特幣價值與對抗通膨連帶受影響，是這波價格大幅走低的因素。

德意志銀行（Deutsche Bank）分析師拉布赫（Marion Laboure）認為，傳統投資人對比特幣失去信心，加密貨幣市場悲觀情緒仍在增加。（編輯：楊昭彥）1150206