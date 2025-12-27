鉛中毒前議長張宏年離世 檢解剖驗屍！兒慟喊：爸爸解脫了

台中市前議長張宏年(右下)。（圖／翻攝自張宏年加油YA臉書）





台中市議會前議長張宏年因長期服用盛唐中醫毒中藥，造成腦部因鉛中毒受損4成，健康不時傳出惡化。家屬在16日公開張宏年離世後，其擔任台中市議員的兒子張彥彤今（27日）證實，張宏年的遺體已完成解剖相驗，並悲痛發聲「爸爸終於解脫了」。

生前嚴重鉛中毒 需24小時看護

張宏年為養生自2014年服用盛唐中醫中藥，但其藥粉竟含有超標的鉛、汞。張宏年因長期服用，血液中的鉛含量高達360微克/100cc，是成人正常36倍，出現腦損傷及表達障礙、四肢無力、嚴重骨質疏鬆等嚴重後遺症，24小時都需要看護。

張彥彤16日準備叫張宏年起床早餐時，發現父親身體已冰冷、沒了呼吸心跳，趕緊報案處理，惟其已明顯死亡。

檢認定死因不明 安排解剖

警方獲報後報請刑事相驗，台中地檢署檢察官初步相驗後，認定張宏年死因不明，排定23日解剖以釐清確切死因。解剖後，張宏年的遺體目前已發還家屬。

張宏年解剖當天，家屬會同法醫相驗，張宏年的女兒痛哭不斷，兒子張彥彤亦滿臉哀戚。張彥彤在事隔多日後，首次發聲痛喊，「爸爸終於解脫了」，並感謝外界關心。

