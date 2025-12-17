鉛中毒揭黑心中醫！前中市議長張宏年逝 檢認死因不明將解剖

前台中市議長張宏年16日上午逝世，享壽73歲。（資料照／東森新聞）





前台中市議長張宏年16日上午逝世，享壽73歲，五年前張宏年遭遇盛唐中醫鉛中毒事件後，健康狀況走下坡，台中地檢署相下週將進行解剖，釐清確切死因。

前台中市議長張宏年傳出過世消息，享壽73歲，16日早上5點多，他的兒子市議員張彥彤，當時要叫他起床吃早餐，發現父親沒有反應，觸摸他發現身體已經冰冷，趕緊報警。

經過確認後，已經沒有生命跡象，5年前，台中爆發盛唐中醫鉛中毒案，造成數十人鉛中毒，張宏年與兒子張彥彤，一家在內吃了含有鉛的中藥，結果健康狀況走下坡，張彥彤曾透露，父親因此腦部受損超過40％，也出現表達能力損害，四肢無力、骨質疏鬆等症狀，後來接受排毒治療之後，多年來都臥病在床，沒有出現在公開場合。

台中地檢署表示，此案是由台中市警局，第三分局16中午報驗，經檢察官前往相驗，因為死因不明，已排定下週解剖釐清死因。

