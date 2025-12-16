鉛中毒腦部受損逾4成 張宏年辭世 檢：死因不明下周解剖

台中市議會前議長張宏年16日驚傳離世，轄區警方今晨接獲家屬通報，趕抵現場時張已無生命徵象，隨即報請進行刑事相驗；台中地檢署認「死因不明」，下周進行解剖釐清確切死因。

據了解，警方16日清晨5點多接獲報案，張宏年之子現任市議員張彥彤向警方稱，早上要叫父親準備起床吃飯，卻發現父親叫不醒，觸摸身體發現冰冷，沒有生命跡象，已明顯死亡。

台中地檢署稍早指出，台中市警局第三分局中午報驗，經外勤檢察官前往相驗後，因「死因不明」，已排定下周解剖釐清確切死亡原因。

台中盛唐、九褔中醫在民國109年間被揭發使用硃砂與鉛丹，導致超過250人發生中毒事件，其中包括張宏年與其子張彥彤一家。台中地院一審在112年依違反藥事法、過失傷害等罪名，判處盛唐中醫負責人呂志霖、九褔中醫師洪彰宏，以及藥商歐國樑，分別判6年至7年6月徒刑；案件上訴至二審後，分別改判4年2月至6年徒刑。

張彥彤曾表示，他因重金屬中毒造成神經受損，手部顫抖已成為日常狀況，並經常出現偏頭痛，夜間入睡時還會不明原因抽搐，嚴重影響睡眠品質。更指出父親病況最為嚴重，「體內鉛中毒指數在家人中最高，腦部受損逾4成」，同時出現四肢乏力、骨質疏鬆等症狀，語言表達能力也受到影響，張宏年自此長期在家中靜養，幾乎未再現身公開場合。

張宏年叱吒中部政壇多年，出身台中在地政治望族，其父張啟仲為地方派系「張派」重要領袖，家族政治實力深厚。張宏年早年投入政壇，從基層市議員做起，長期深耕台中北區，服務紮實、人脈廣布，逐步在市議會中站穩腳步，最終成功問鼎議長寶座，成為原台中市（省轄市時期）議會的關鍵領袖人物之一。台中市升格為直轄市前後，他在議會中仍具舉足輕重的影響力，被視為當時地方政壇的重量級角色。

而隨著年事漸高，張宏年逐步交棒給下一代，其子張彥彤接棒參選第三屆台中市中區、西區市議員，並以該選區第一高票當選，延續家族在地方政壇的影響力。張宏年的辭世，象徵台中政壇一個時代的落幕，他一生見證台中從省轄市到直轄市的政治變遷，對地方政情與發展留下深刻足跡，家屬目前正低調處理後事，相關追思與告別式安排，將另行對外說明。

