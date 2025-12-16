鉛中毒40%腦部受損 台中市前議長張宏年猝逝...死因不明將解剖

台中市前議長張宏年鉛中毒淡出政壇，今日離世。（圖／翻攝自張宏年加油YA臉書）





台中市前議長張宏年因長期服用盛唐中醫毒中藥，造成鉛中毒導致腦部40%受損，嚴重影響身體健康狀況，今（16）日張宏年之子、現任市議員張彥彤一早叫他起床時，卻發現爸爸的身體冰冷，已經明顯死亡，享壽73歲。台中地檢署相驗後，認為張宏年死因不明，預計下週解剖釐清死因。

據了解，今日清晨5時許，張彥彤準備叫爸爸起床吃早餐時，卻發現他身體已冰冷、沒了呼吸心跳，趕緊報案處理，惟其已明顯死亡。警方報請刑事相驗，台中地檢署檢察官相驗後，認定張宏年死因不明，排定下週解剖以釐清確切死因。

台中盛唐、九褔中醫2020年爆出毒中藥案，張宏年一家就是受害者，張宏年自2014年開始服用盛唐中醫的中藥，本意是養生，但其藥粉竟含有超標的鉛、汞，張宏年因長期服用，血液中的鉛含量高達360微克/100cc，是成人正常36倍，腦部有40%受損，除了出現表達障礙外，還有四肢無力、嚴重骨質疏鬆等嚴重後遺症，24小時都需要看護。

本次毒中藥案件中，光是盛唐中醫就有逾200人受害，除了張宏年一家之外，前國民黨台中市黨部主委陳明振的妻子也飽受毒中藥所苦，原是為了調理罹癌身體，卻誤服含鉛中藥，導致病況更加嚴重，歷經多年治療，仍於今年9月12日病逝，享壽63歲。

