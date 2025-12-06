鉛球冠軍不爽被分手！「還寵物鼠」誘殺18歲前女友…畏罪自傷延押2月

記者吳泊萱／台中報導

台中24歲詹朱姓男子，因不滿前女友提分手，今年5月假借歸還寵物鼠，持刀殺害對方。（圖／資料照）

台中一名24歲詹朱姓男子曾是校內鉛球冠軍，今年5月以歸還寵物鼠為理由約詹姓前女友碰面，過程中詹朱男求復合遭拒，竟掏出水果刀猛刺詹女胸、頸致死，被檢方依殺人罪起訴，全案預計由國民法官審理。而詹朱男落網後被羈押至今，如今羈押期滿，法官認為其仍須服用藥物控制情緒相關病情，有逃亡之虞，裁定延押2月。

檢警調查，詹朱姓男子（24歲）因無法接受詹姓前女友（18歲）提分手，打算玉石俱焚，以歸還寵物鼠、生活用品為由，與詹女約好於5月10日碰面，且事前已經準備好遺書。詹女找朋友陪同前往，獨自下車後面對詹朱男，卻突然被對方持水果刀猛刺，詹朱男犯案後，又持刀自傷。

友人見狀立刻報警，詹女因胸頸部受創，大量出血，最終因左側肺臟、左側支氣管、左心室及降主動脈穿刺傷，送醫不治；詹朱男送醫後無生命危險，遭檢方聲押獲准。

今年9月，台中地檢署偵結依殺人罪起訴詹朱男，全案移審法院，法官審酌詹朱男所犯為死刑、無期徒刑或10年以上之重罪，且案發後出現持刀自傷行為，有不甘受罰心態，裁定自9月12日起羈押3個月。

隨著羈押期即將屆滿，法院再開羈押庭審理，由於詹朱男自稱仍須持續服用藥物控制情緒等因素，法院認為讓詹朱男交保或限制住居，均無法確保審判程序能順利進行，且詹朱男殺害詹女，對社會造成嚴重危害，為合乎比例原則，裁定詹朱男自12月12日起，延長羈押2個月。

