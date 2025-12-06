鉛球冠軍還寵物鼠誘殺前女友 自殘後獲救雖坦承犯行仍延押

圖說一 朱姓男子以還寵物鼠誘殺十八歲前女友，自殘後獲救雖坦承犯行仍延押兩月。（記者孫義方攝）

二十四歲朱姓男子因不滿詹姓前女友提分手，以「交還寵物鼠」為由約對方見面，朱男見十八歲、就讀高三的詹女不回頭，竟當場出刀刺殺，詹女重傷送醫不治，檢方起訴後台中地院近日再召開羈押庭，朱男雖坦承犯案，但因涉犯殺人重罪、仍有逃亡之虞，法院裁定自十二月十二日起再延長羈押兩個月。

據調查，朱男體型壯碩，在校期間曾奪下鉛球比賽冠軍，死者詹女則是北部某高中儀隊副社長，已錄取大學即將畢業，兩人交往約三年，由於雙方分隔兩地加上朱男僅靠打零工為生，沒有穩定未來，詹女今年三、四月間提出分手，但朱男無法接受，被拒絕後心生殺意，甚至事先還留下遺書。

今年五月十日，朱男以交還寵物鼠為由要求見面，詹女擔心對方情緒激動，找來一名學長陪同開車南下台中後，獨自下車赴約，朱男當時先將裝著寵物鼠的籠子掛在脖子上，隨即以左手搭住詹女右肩，掏出預藏水果刀，狠刺對方胸背要害，詹女倒臥血泊經送醫仍因傷重不治。

行凶後朱男又持折疊刀猛刺自己胸口數刀自殘，但送醫急救後並無生命危險，出院後遭拘提羈押，台中地檢署今年九月依殺人罪嫌起訴，移審法院後裁定羈押三月。近日羈押期滿，台中地院認朱男涉嫌重大，依法最重可處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑，加上他持續服用藥物、情緒仍待觀察，具逃亡及反覆危險性，裁定延長羈押兩月，期間自十二月十二日起至明年二月中。