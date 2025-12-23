鉛錫包金私運柬埔寨洗錢8.9億 詐團7人遭起訴求重刑

台北地檢署。呂志明攝



詐團將詐騙所得購買逾200公斤黃金，再以鉛錫合金包裹黃金私運柬埔寨，總計金額達8.9億元，台北地檢署調查後認為集團主要成員王幃犇、黃偲涵等7人涉犯《詐欺犯罪危害防制條例》等罪起訴，並求處10年至20年不等徒刑。

檢警查出，這波被起訴的7人分別是黃偲涵、王幃犇、王明福、陳孟群、鄭道陽、李志勝、陳銘輝、分別自2023年底起至今年5月9日止，加入由姜光宗(通緝中)等人成立的詐欺集團，該集團透過假投資、假交友等手法，誘使被害人交付大筆款項，共計詐取118名被害人新台幣6億4354萬餘元。

姜光宗為了隱匿犯罪所得，命集團成員將贓款寄放登記在集團成員王明福名下的港口王貴金屬公司，用以購買日本品牌「Nihon」黃金共202公斤(市價約8.9億)，並將黃金包裹於鉛錫合金中，假借「鉛錫合金」或「門檔」之名寄送至柬埔寨、越南等地進行洗錢。

檢警先後共發動5波搜索行動，共查扣24條黃金條塊，每條重1公斤，以12月19日台灣銀行黃金牌價每公克4412元計算，總價值達新台幣1億588萬餘元。檢方已聲請法院宣告沒收，以追償被害人損失。

