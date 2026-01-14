鉛鎘檢出超標 桃園市要求問題嬰幼兒海苔下架

市售嬰幼兒海苔不符規定 桃園完成下架封存

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市衛生局今（14）日公布近期市售嬰幼兒食品重金屬監測結果，指出在配合衛生福利部食品藥物管理署執行的後市場抽驗中，發現兩款嬰幼兒海苔產品檢驗結果不符規定。為確保市民飲食安全，衛生局已第一時間要求業者全面停止販售並完成下架作業，目前不合格產品皆已封存處理，請家長安心。

衛生局說明，該次抽驗於1月5日及6日進行，檢驗結果依食藥署檢驗速報單顯示，不合格產品包含「100%純橄欖油海苔（有效日期：2026.9.25）」及「ibobomi無調味海苔片（有效日期：2026.10.21）」。其中，米谷家股份有限公司販售之「100%純橄欖油海苔」檢出鉛 0.068 mg/kg（限量標準 0.050 mg/kg）及鎘 0.916 mg/kg（限量標準 0.040 mg/kg）；星禾國際有限公司代理之「ibobomi無調味海苔片」則檢出鉛 0.140 mg/kg及鎘 1.797 mg/kg。兩款產品因檢出值超過「食品中污染物質及毒素衛生標準」中針對嬰幼兒食品之限量規定，判定為不符規定。

衛生局已依《食品安全衛生管理法》第17條規定，命業者立即下架回收相關產品，並將進行後續複抽檢驗；若再查不合格，將依同法第48條第8款規定，處以新臺幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

截至1月13日止，「100%純橄欖油海苔」已下架2,773袋，「ibobomi無調味海苔片」已下架7,669盒。衛生局後續將持續監督業者提出銷毀計畫，並加強嬰幼兒食品抽驗頻率，嚴格把關食品安全。衛生局也提醒，家長若曾購買上述產品，可依業者公告辦理退換貨，如有疑問可撥打1950消費者服務專線或0800-285-000洽詢。(圖/衛生局提供)