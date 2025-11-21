一銀主辦越南不動產集團4300萬美元聯貸 超額認購1.7倍

〔記者陳梅英／台北報導〕響應新南向政策並支持越南當地企業，第一銀行繼今(2025)年主辦越南最大製糖企業「成成功邊和」2億美元聯貸案後，此次由位於南越的胡志明市分行及位於北越的河內市分行攜手，統籌主辦越南「CITY LAND」不動產集團4300萬美元聯貸案，超額認購1.7倍。

一銀指出，此聯貸資金將用於支持CITY LAND富國島大型複合式開發案建設，在聯邦銀行、兆豐銀行、彰化銀行、臺灣中小企業銀行等共9家臺資銀行踴躍參與下，不到兩個月即圓滿籌組完成，最終募集7300萬美元，超額認購1.7倍，充分顯現銀行團對公司經營團隊的高度認同及肯定，以及對越南未來發展深具信心。

CITY LAND集團成立於2003年，為整合土地開發、建築、設計、飯店管理、教育、醫療的全型建設集團，以建築品質及穩健經營於當地業界享有聲譽，過去主要以胡志明市不動產開發銷售為主，近年著眼越南都市開發及觀光業發展潛力，將業務觸角拓展至河內市及富國島不動產投資建設，其中富國島複合式開發案總面積達173公頃，將用於建設高級飯店、社會住宅及度假村等相關設施，為該集團跨足休閒旅遊產業指標性開發案。

為完善飯店經營管理實力，CITY LAND除與國際飯店連鎖集團「Melia」簽訂經營合作外，並與洛桑管理學院合作成立國際級飯店管理學院，全面提升當地旅遊及飯店服務品質，另配合越南國家為因應2027年富國島APEC會議舉辦所訂定之全島建設發展計畫，希冀於APEC會議後獲得國際旅遊市場之矚目及青睞。

一銀長年布局越南市場業務發展，於2003年成立胡志明市分行，2011年再獲准成立河內市分行，為國銀唯一於南、北越均設有分行之公股銀行，深耕越南市場超過22年，提供臺、越資客戶更完善且即時的金融服務，見證越南經濟成長躍進，未來將持續落實「攜手超越 永續創新」之經營願景，打造客戶心中的第一金融品牌。

