文 ‧ 洪崇晏

陸資被動元件龍頭風華高科針對代理商、直接客戶同步發出漲價通知，該公司在信件中表示，由於金屬銀價今年以來已經上漲50%，其他金屬材料也全面性上漲，成本承壓，因此將針對電感磁珠、壓敏電阻、瓷介電容、厚膜電阻類產品上調5%～30%，且即日起新訂單採用新價。

風華高科為陸資第一大被動元件廠，且為國企，該公司正式發出漲價通知，據國內被動元件廠表示，風華高科的漲價通知是同時針對代理商及直接客戶。

廣告 廣告

風華高科在漲價通知中指出，金屬銀價持續攀升，截至目前較年初已經漲價50%左右，錫、銅、鉍、鈷等其他金屬材料價格也全面性上漲，部分產品系列因此面臨巨大的成本壓力，經審慎研究決定對部分產品系列價格做適度調整。

根據風華高科規劃，在電感磁珠類產品中，對1608、2012、3216尺寸的15款磁珠價格調升5%～25%；在壓敏電阻類產品中，對銀電極全系列產品調升10%～20%；在瓷介電容產品方面，對銀電極全系列產品價格調升10%～20%；厚膜電阻類產品方面，則對全系列產品調漲價格15%～30%，此外，為降低銀價上漲的持續衝擊，風華高科向客戶推薦可替代銀電極的銅電極的新材料與新工藝。

由風華高科的漲價通知中，可知道銀系列產品全面調漲，而在台股的被動元件族群中，勤凱(4760)跟銀最相關，勤凱主要產品為電容、電阻、電感等被動元件所使用內電極與端電極之導電銀漿、銀鈀漿與銅漿等導電漿料，客戶包括：國巨(2327)、華新科(2492)及台達電(2308)集團乾坤等國內外大廠。

勤凱(4760)今(2026)年第三季獲利刷新單季新高，EPS達2.22元，前三季EPS 4.61元，此外，10月營收也逆勢創下單月新高紀錄，為1.89億元，月增9.58%、年增12.1%，連續第二個月營收創新高。展望第四季，公司看好，在銅膏、銀膏客戶需求成長下，有望維持營運高峰。勤凱指出，銀價過去三個月上漲約30%，主要原料價格明顯波動，勤凱報價依國際銀價變動進行連動調整，產品價格變動係反映銀價之成本變化。



勤 凱 日 k 線 圖 ( 圖 片 來 源 : Y a h o o 股 市 )

▲勤凱日k線圖(圖片來源:Yahoo股市)

理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--銀價帶被動！陸被動元件龍頭漲價通知 台股這檔被動元件跟銀最有關 - 理財周刊