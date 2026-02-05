銀價暴漲引發套利潮 央行急回收生肖紀念套幣

銀價暴漲引發生肖套幣套利，央行去年底已要求郵局全面下架回收，強調套幣僅供收藏、非投機用途。（取自央行官網）



銀價近期大幅攀升，意外引爆生肖紀念套幣套利問題。中央銀行證實，早在去年（2025）年底便已緊急要求中華郵政，將仍在販售中的生肖紀念套幣全面下架並回收。央行官員直言，這是歷年來首度遭遇類似狀況，並強調生肖套幣的發行宗旨在於供民眾收藏紀念，並非作為投機或套利用途，基於此考量，央行不得不採取回收措施因應。

回顧去年國際貴金屬市場，金價出現驚人漲幅，全年上漲超過六成，帶動整體貴金屬行情同步走揚，其中白銀漲勢更為猛烈，年漲幅高達約140%。進入今年1月，銀價一度衝上每盎司120美元的歷史高點，但隨後又迅速滑落至每盎司90美元以下，價格波動相當劇烈。

廣告 廣告

央行進一步說明，過去生肖紀念套幣多半委由台灣銀行負責銷售，若有未售出的數量，則回收後再交由中華郵政續售。然而，隨著銀價急速飆升，央行在去年底察覺市場出現異常掃貨現象，民眾大量購入生肖套幣，恐有將銀幣熔解變現、從中套利的疑慮。

為防止情況進一步擴大，央行緊急決定將尚未售出的數萬套生肖套幣全面下架，目前已全數送回中央印製廠，作為未來鑄造貨幣的原料使用。

依央行規劃，每年發行的生肖紀念套幣，均由一枚面額新臺幣100元、含有1盎司純銀的銀幣，以及一枚面額新臺幣10元的銅合金幣組合而成。今年因應銀價持續高漲，央行已將馬年生肖紀念套幣的售價調整至每套新臺幣2,450元，創下歷年新高，但即便價格上調，仍無法抑制民眾的搶購熱潮。

更多上報報導

直播／莫慌！雙北跨縣市「無差別攻擊」演練 收到訊息保持冷靜

「萊爾校長」挨零日攻擊團隊告抄襲 楊智伃怒：芒草都能變專利？

【WBC】韓國媒體痛揭自身最大弱點 「不知道對台灣誰來投」