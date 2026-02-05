銀價狂飆 央行庫存生肖套幣行緊急下架回收
白銀價格驚驚漲，導致中央銀行發行的生肖套幣出現套利空間，去年底，央行察覺銷售狀況有異，緊急通知中華郵政全面下架回收。央行官員坦言，第一次遇到這種情況，但央行發行生肖套幣是供民眾收藏，不樂見有套利行為，因而決定回收，已送回中央印製廠，作為未來鑄幣原料。
去年以來，黃金、白銀上演史詩級行情，2024年白銀價格每盎司還低於30美元，2025年一路飆漲，全年狂漲約140%，今年1月更一度突破120美元大關，再造新猷，但隨後銀價跳水，現於87價位波動。
央行官員表示，央行每年都會發行生肖套幣，當年度委由台灣銀行公開發售，如果沒賣完，會先送回央行，庫存套幣委由郵局銷售。
不過隨著銀價狂飆，生肖套幣成本價已經超過銷售價，出現套利空間，引發民眾掃貨。央行官員直言，去年12月中旬，發現庫存生肖套幣銷售量出現異常，緊急請郵局下架、回收庫存，數量達數萬套，已送回中央印製廠，作為未來鑄幣原料。
央行官員坦言，「我們也是第一次遇到」，過去銀價長期維持在30美元附近波動，這波漲勢十分罕見，也因為銀價飆漲，今年發行的馬年生肖套幣售價調漲至每套新台幣2450元，創史上最高價，未來會依國際銀價行情，調整新發行套幣的售價。
央行官員重申，發行紀念套幣目的是供民眾收藏、致贈禮品，不樂見市場出現套利行為。
