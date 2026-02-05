銀價飆漲引套利潮！央行急回收生肖套幣 史上首見
〔記者陳梅英／台北報導〕白銀價格驚驚漲，竟意外引發生肖套幣套利現象。中央銀行證實，去年底已緊急通知中華郵政，將尚未售出的生肖紀念套幣全面下架回收。央行官員坦言，這是歷來首度遇到此種情況，強調發行生肖套幣的本意在於提供民眾收藏，而非成為套利工具，因此不得不採取回收措施。
去年國際金價瘋狂飆漲，全年漲幅逾六成，帶動貴金屬行情全面升溫，其中白銀漲勢更為凌厲，一年內狂飆約140%。今年1月銀價一度衝破每盎司120美元的歷史高點，隨後又急速回落至90美元以下，價格劇烈震盪。
央行說明，往年生肖套幣多委託台灣銀行販售，若未售罄，則回收後再委由中華郵政銷售。然而隨著銀價飆升，央行在去年底發現市場出現「掃貨」情況，民眾大量購買生肖套幣，恐衍生熔銀變現的套利行為。為避免情況擴大，央行緊急將剩餘數萬套套幣下架，目前已送回中央印製廠，作為未來鑄幣原料使用。
央行每年發行的生肖紀念套幣，採銀幣(面額新臺幣100圓)及銅合金幣(面額新臺幣10圓)各一枚組合成套，其中，銀幣均含1盎司純銀。今年因應銀價飆漲，央行已將馬年生肖套幣售價調高至每套新台幣2,450元，創下歷來新高，但仍擋不住民眾搶購熱潮。
