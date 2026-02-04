銀價飆漲 央行下架生肖套幣

央行「丙午馬年生肖紀念套幣」，售價反應國際貴金屬漲勢，每套定價2450元，歷年最高。（本報資料照片）

白銀價格漲太凶，中央銀行往年發行的生肖套幣出現套利空間，中央銀行緊急出手，長期委託中華郵政代售的庫存生肖套幣，已全面下架回收。據悉，央行共回收數萬枚銀幣，並已送回中央造幣廠，將作為未來鑄幣的原料之用。

銀價近期快速飆升，2025年下半年起一路上漲，2026年1月底飆破每盎司120美元，創歷史新高，銀幣奇貨可居，吸引民眾搶購央行發行的「生肖紀念幣」，最新的馬年生肖套幣上市當天便銷售一空。

近期銀價大幅上漲，光是原料價格就超過央行「庫存」生肖套幣的原始售價、產生套利空間，2025年11月起，不少民眾跑到郵局各地分行，搶買往年沒賣完的生肖套幣，央行察覺此事後，在去年12月下令全數下架回收，往年沒賣完的生肖紀念幣，目前在郵局架上已全數絕跡。

央行發行局副局長邱秀珍表示，過去發行的生肖套幣內含銀幣價值已經超過當初發行時的售價，因此請郵局下架回收，美國鑄幣局也有類似作法。

回顧2025年初，銀價還在30美元附近，以新台幣兌美元匯率31.5元折算，約新台幣945元，前一年的蛇年生肖套幣，每套售價1900元；下半年起，銀價漲勢驚人，央行過去發行的生肖紀念套幣裡，均包含1枚1盎司的銀幣，當銀價漲破60美元後，1盎司銀幣光「原料費」就逼近1900元，吸引不少民眾跑到郵局搶買往年「庫存」的生肖紀念幣，買到就賺到。

今年1月初銀價還進一步漲至120美元，折算新台幣約3780元，幾乎是蛇年生肖套幣售價的兩倍。

央行官員解釋，央行往年發行的生肖紀念幣價格，已遠低於目前白銀市價，可能產生套利空間，發行套幣是為提供民眾在農曆春節時蒐藏與致贈親友之用，不希望發生套利，所以去年12月緊急通知郵局，將庫存生肖紀念套幣全數下架回收。

央行官員坦言，過去從沒發生過因白銀價格漲太多而下架庫存套幣的情況，這次為史上頭一遭。

除生肖套幣外，央行發行的國家公園、原住民系列流通幣，因原料並非白銀，仍持續委託郵局販售中。至於4年發行一次的總統就職紀念金幣，因國際金價大漲，身價也倍數翻漲，不過總統就職紀念金幣為預購制，賣多少、做多少，因此沒有庫存問題。