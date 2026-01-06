銀價飆漲 央行馬年生肖套幣售2450元創歷史新高價

（中央社記者潘姿羽台北6日電）中央銀行今天宣布發售「丙午馬年生肖紀念套幣」，即日起開放預購。考量馬年寓意吉祥，銷售數量提升至9萬套；但因白銀價格驚驚漲，央行考量成本，不得不調高售價，馬年生肖套幣每套售價新台幣2450元，創生肖套幣歷史最高價。

央行委請台灣銀行公開發售第3輪生肖紀念套幣系列第10套「丙午馬年生肖紀念套幣」，採網路預購及臨櫃銷售兩種方式，民眾自115年1月6日上午10時起至1月12日止，可上網預購，或於1月29日起，前往台灣銀行各分行（簡易型分行除外）臨櫃購買。

馬年套幣銷售數量為9萬套，網路預購配售5萬套及臨櫃銷售配售4萬套，每套售價2450元；網路預購者每人最多可申購5套，臨櫃購買者每人每次限購2套。

央行發行局局長鄧延達表示，馬年寓意吉祥，有馬到成功、龍馬精神等吉祥話，龍、虎、馬都是相當受到國人喜愛的生肖，因此今年銷售數量較去年的蛇年8萬套增加，升至9萬套。

然而，今年馬年生肖套幣售價2450元，也創下新高紀錄。回顧過往生肖套幣售價，過去10年多落在每套1600至1900元之間，歷史次高記錄是102年龍年的2000元。

鄧延達說明，今年馬年套幣價格調漲實在不得已，「因為銀價飆漲太高了」。調高套幣售價有2因素，一是成本價格飆漲，迫不得已提高售價，才能反映成本；二是如果定價太低，銀料材質高於售價，將帶來套利空間。

鄧延達指出，2024年白銀價格每盎司還低於30美元，2025年一路飆漲，全年狂漲140%，上週一度看到83美元價位，現在仍在77美元高檔震盪，「銀價飆漲非常凶猛」。央行定價其實非常貼近成本價，目的是提供民眾過年餽贈禮物，而不是以營利為主，價格可以說是「很佛心了」。

「丙午馬年生肖紀念套幣」採銀幣（面額新台幣100圓）及銅合金幣（面額新台幣10圓）各一枚組合成套。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「馬」圖樣為主題，背面以「台北101跨年煙火」為主題。

銅合金幣正面以幾何元素交織出馬匹形體為主構圖，背面則為部分上彩的「繡球花」。套幣包裝盒設計典雅，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，提供更佳的賞玩體驗；並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻。

鄧延達直言，台北101跨年煙火全球聞名，這次和台北101接洽授權事宜，雙方合作非常順利，因為台北101認為能夠呈現在紀念幣非常榮幸，授權金條件也相當優惠。

「丙午馬年生肖紀念套幣」自115年1月6日上午10時起至1月12日止，可上網預購。央行說明，民眾可於台灣銀行「丙午馬年生肖紀念套幣網路申購系統」網站辦理預購，每人限申購1次。預購數量如超過配額，將進行電腦抽籤，並於1月13日14時公告中籤名單，同時開放中籤者繳款至1月19日15時30分止，逾期未繳款者視同放棄。

預購後完成繳款者，可於1月29日起1個月內，赴預購時選定的台灣銀行分行領取。網路預購的作業流程及詳細規定刊載於該網站，歡迎上網查閱。（編輯：張良知）1150106