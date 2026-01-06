銀價飆漲！央行馬年生肖套幣限量9萬套 售價2450元歷年最高

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行委請台灣銀行公開發售第三輪生肖紀念套幣系列第十套「丙午馬年生肖紀念套幣」，今年同樣採「網路預購」及「臨櫃銷售」兩種方式，考量銀價飆漲，「不得已」今年售價從1900元調高至2450元，創下歷年最高，漲幅約29%，總套數則較去年增加1萬套至9萬套。

民眾在看到消息時即可上網登記預購，時間從1月6日上午10時起至1月12日止，或於1月29日起，前往台灣銀行各分行(簡易型分行除外)臨櫃購買。其中網路配售5萬套、臨櫃銷售4萬套，網路預購者每人最多可申購5套，臨櫃購買者每人每次限購2套。

央行發行局局長鄧延達表示，這次調高售價是「不得已」，因為銀價飆漲得非常兇猛，金價也屢創新高，若定價太低，會產生套利空間，這是央行不樂見的，因此，只得適當反應市場價格，請大家包涵。

鄧延達也說，央行發行生肖套幣主要是服務民眾不為盈利，定價一定是壓在接近總成本，以目前銀價每英兩77美元，台幣兌美元匯率31.5元估算，光是銀材的成本就達2425元，還不包含背面圖案101授權費、包裝等耗材。

這次定價2450元雖然是歷年新高，不過未來若銀價價格回落，央行也會反應成本調降售價。

另，以過去經驗，馬年、龍年、虎年等通常銷售成績最好，央行今年也從善如流調高銷售數量至9萬套，且為鼓勵民眾多利用網路預購，網路預購量多於臨櫃購買。

根據央行資料，馬年生肖套幣採銀幣(面額新台幣100圓)及銅合金幣(面額新台幣10圓)各一枚組合成套。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「馬」圖樣為主題，背面以「台北101跨年煙火」為主題；銅合金幣正面以幾何元素交織出馬匹形體為主構圖，背面則為部分上彩的「繡球花」。

套幣包裝盒設計典雅，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，提供更佳的賞玩體驗；並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻，極具珍藏價值。

央行表示，民眾可於台銀「丙午馬年生肖紀念套幣網路申購系統」網站辦理預購，每人限申購1次。預購數量如超過配額，將進行電腦抽籤，並於1月13日14時公告中籤名單，同時開放中籤者繳款至1月19日15時30分止，逾期未繳款者視同放棄；完成繳款者，可於1月29日起1個月內赴預購時選定的台灣銀行分行領取。

