銀價飆漲！生肖套幣淪「套利提款機」 央行急回收下架

白銀原料價值飆升，中央銀行緊急通知中華郵政下架數萬套庫存做回收，避免套利行為。 圖：取自 中央銀行

[Newtalk新聞] 過往國際白銀價格長期多在每盎司 30 美元以下徘徊，然而，在 2025 年銀價狂飆 140%，更在今年元月一度衝破 120 美元大關，讓包含一英兩（1oz）純銀的中央銀行生肖套幣，其「白銀原料價值」瞬間超過官方發行售價，罕見出現了套利空間。

舊款生肖套幣過去定價多在新台幣 1,800 元至 1,900 元之間。而當白銀原料現值衝上 120 美元時，單枚套幣的白銀價值已超過新台幣 3,700 元，相當於「買到賺到」。

廣告 廣告

根據中央銀行發行局官員透露，去年 12 月中旬開始，全台郵局的生肖套幣庫存銷售量出現「異常爆發」，便緊急通知中華郵政全面下架數萬套庫存，並全數回收送回中央印製廠。這也是央行發行紀念套幣數十年來，首度因「白銀太貴」被迫下架回收。

受到國際銀價劇烈波動影響，今年新發行的「丙午馬年生肖紀念套幣」售價也反應成本，直接調漲至每套 2,450 元，刷新歷年最高紀錄。雖然售價創高，但在台灣銀行臨櫃開賣當日僅 2 小時便被搶購一空。

央行官員重申，回收的數萬枚銀幣將作為未來鑄幣的原料，並強調，生肖套幣的目的是供民眾收藏與致贈，不樂見「套利」行為發生。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

桃園燈會主燈公布！神似聖鬥士星矢天馬座 網歪樓：星矢4ni？

族語結合漢字創意春聯吸睛 陳瑩推馬年祝福掀索取熱潮