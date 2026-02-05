銀價飆 央行首度下架生肖套幣防套利

銀價飆漲，央行下架庫存生肖套幣防套利。（記者陳建興攝）

記者陳建興∕台北報導

白銀價格驚驚漲，導致央行發行的生肖套幣出現套利空間。去年底央行察覺銷售狀況有異，緊急通知中華郵政全面下架回收。央行官員五日坦言，第一次遇到這種情況，但央行發行生肖套幣是供民眾收藏，不樂見有套利行為，因而決定回收。

去年以來黃金、白銀上演史詩級行情，一一三年白銀價格每盎司還低於三十美元；去年一路飆漲，全年狂漲約百分之一百四十；今年一月更一度突破一百二十美元大關，再拉出新高價。但隨後銀價跳水，現於八十七美元價位波動。

央行官員表示，央行每年都會發行生肖套幣，當年度委由台銀公開發售；如果沒賣完，會先送回央行，庫存套幣委由郵局銷售。

但隨著銀價狂飆，生肖套幣成本價已經超過銷售價，出現套利空間，引發民眾掃貨。央行官員直言，去年十二月中旬發現庫存生肖套幣銷售量出現異常，緊急請郵局下架、回收庫存，數量達數萬套，已送回中央印製廠作為未來鑄幣原料。

央行官員重申，發行紀念套幣目的是供民眾收藏、致贈禮品，不樂見市場出現套利行為。