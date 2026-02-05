銀價飆！生肖銀幣被搶光 央行首次急下架庫存

每年必搶的央行馬年紀念套幣，才剛排隊就搶空。（圖／東森新聞）





每年必搶的央行馬年紀念套幣，才剛排隊就搶空，現在卻想改買前幾年的生肖銀幣，有錢也買不到，因為銀價年漲140％，讓央行擔心紀念幣被拿來套利，首度無預警下架回收庫存，就連一般的白銀店家也遇到搶購潮。不過對想獲利了結的人來說，可要抓緊時間，因為才8天價差就差到7000元。

還記得這排隊排到轉彎，人人搶買央行生肖紀念銀幣的場景嗎？但現在有錢也買不了。央行每年都會發行生肖套幣，委托臺銀來賣，但現在不只被搶空，馬年幣買不到了，就連一樣被委託代賣的郵局也買不到了。因為銀價漲翻天，讓央行無預警首次下架生肖套幣的庫存。

從去年底開始，黃金和白銀都上演史詩級行情，尤其銀價去年全年狂漲約140%，也讓央行擔心，過去幾年發行的生肖銀幣沒了收藏美意，反而出現套利空間，只好緊急通知郵局全面下架回收。但還是有人腦筋動很快，沒魚蝦也好，改買臺銀自己出的紀念銀幣，但一樣早就賣光光。

民眾：「我覺得如果紀念幣是跟我家人有相關的話，我才願意去收藏，譬如說我家人的生肖啊，或者是說今年對我來說，有特殊意義的一年，我才會願意去收藏。」

銀飾或銀幣國際銀價波動大，一度下跌超過16%，最低每盎司73.56美元，白銀也出現搶購潮，還有人一次訂50個條塊。但同時也有人抓時機，賣獲利入袋，整整一盤重量9錢多，賣在29日高點，能拿回快3萬元，但如果現在相對低點才賣，短短8天就價差7000元。

白銀業者李遠安：「以這幾次的波段來看的話，我是覺得還是會再漲回去的啦，因為畢竟會投資的這一塊的人，那些人都還沒有走掉，等他賣完買完，他還是再買回來的。」

不只白銀價格難捉摸，國際金價更是大洗三溫暖，從原本突破每盎司5000美元，回到4800美元震盪，金銀價格像坐雲霄飛車，買來收藏可以，但想賺價差可得更小心。

