一銀升級一卡通聯名卡回饋！日韓旅遊最高5.5％ 滿額還送機場接送

第一銀行全面升級一卡通聯名卡旅遊回饋，並推出兩大期間限定優惠，日本與韓國海外實體商店刷卡最高享5.5％回饋，刷團費或機票滿額還送機場接送服務，提供更實用便利的旅遊體驗。

在日本、韓國旅遊期間，於實體商店使用一銀一卡通聯名卡，不限通路、不限金額筆筆皆享3.5％回饋無上限，而為迎接即將到來的春節假期及228連假，特別推出加碼活動，即日起至3月底，完成登錄，海外實體商店消費滿萬再加碼2％，總回饋最高上看5.5％。

出國前使用一卡通聯名卡刷團費或機票滿3萬元，再送機場接送服務，讓卡友從出發就感受優質便利的旅程體驗，還能在旅途中享優惠賺好康。

一卡通聯名卡更將回饋延伸至日常生活，即日起至6月底，只要使用電子帳單，在正卡持卡人生日當月之週六、日，刷國內一般消費即可自動享有2％回饋，象徵一銀向卡友表達生日祝賀心意。

另外，也同步推出專屬平日早餐優惠，於麥味登、Q Burger、弘爺漢堡、早安美芝城等指定連鎖早餐店刷卡，即可享有5％回饋。

一銀指出，持續推動多元支付場景，透過整合性服務打造最貼近日常需求的金融回饋組合，提供卡友更便捷、更全面的用卡體驗，6月底前新申辦一卡通聯名卡，首刷單筆滿千再送200元刷卡金。

