一銀去年獲利創高 新春摸彩加碼500萬創紀錄

〔記者陳梅英／台北報導〕第一銀行於2月3日舉辦「新春辭歲視訊直播摸彩活動」，董事長邱月琴及總經理周朝崇率領經營團隊參加，一銀去年獲利再度締造歷史，為感謝同仁過去一年辛勤付出，摸彩總獎額也加碼至500萬元，創下歷年新高，中獎機率也超過兩成，讓全體同仁感受溫馨熱鬧的春節氛圍。

儘管去(2025)年國內外政經局勢變化快速，金融市場競爭持續升溫，在經營團隊穩健領導與全體員工齊心努力之下，一銀仍繳出亮眼成績單，稅前淨利達315.18億元，再創歷史新高，年增率近8％，各項核心業務也展現成長動能，其中，中小企業放款連續16年穩居全國市占第一名，並正式突破兆元規模；高資產資產規模(AUM)及客戶數穩居公股銀行第一的領先地位，今年更榮獲國際環境資訊揭露組織CDP「3A」認證，躋身全球23強，為台灣唯一取得最高認證企業。

一銀大方加碼獎勵紅包，全行超過8100名同仁嗨翻，摸彩獎項包含現金88888至1688元不等，合計超過1700個紅包獎項，最大獎現金88888元由中科分行黃姓行員抽中，讓他直呼驚喜之餘倍感幸運！除了獎項得主，一銀特別準備新年祝福紅包127元，致贈予全體同仁，分享一銀即將邁向127週年的喜悅。

一銀長期推動綠色金融與數位創新，並積極落實職場平權與永續治理，相關成果屢獲肯定。展望未來，第一銀行將持續以員工為核心，完善獎酬激勵與照護機制，深化ESG(環境、社會、公司治理)，營造具韌性與向心力的職場環境，與同仁共享努力打拼後的豐碩成果。

