銀合歡移除復育工程 林試所研發「直播造林」新解方

在恆春半島海岸林直播的紅柴種子，直接在現地發芽生長，有助於逐步適應當地惡劣環境。（圖：林試所提供）

▲在恆春半島海岸林直播的紅柴種子，直接在現地發芽生長，有助於逐步適應當地惡劣環境。（圖：林試所提供）

外來入侵種銀合歡長年威脅南臺灣海岸生態，當銀合歡移除後，土地若未能即時進行復育造林，銀合歡很快就會捲土重來。農業部林業試驗所最新研究發現，除了栽植容器苗外，也可採用直接播種原生植物種子的方式，同樣有機會成功建立森林，成為海岸復育的另一項低碳省工新選擇。

林試所表示，為了加速國土生態復育並落實國家減碳政策，林業技術必須與時俱進，尋找更有效率、更友善環境的綠化解方。過去復育林地時，多採取載運樹苗至現地種植的傳統方式，不僅耗費人力，培育運輸成本亦高，但近年來該所科研團隊積極嘗試「直播造林」（即直接在林地播種）的復育方式，讓種子直接在現地發芽生長，有助逐步適應海岸高溫、乾旱及強風等環境壓力，不僅提升苗木對海岸環境的適應能力，也是兼具省工與低碳的生態修復方式。

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研究團隊在恆春半島以當地原生樹種「紅柴」進行試驗，發現只要使用當季成熟的新鮮種子直接撒播，發芽與苗木存活的效果都非常好。更具指標性的是，經過1年半的的現地生長，這些直接從種子長大的樹苗，不論是高度還是地徑粗細，都已逐步追上當初在溫室培育後再移植到林地的容器苗，兩者在體型上已沒有顯著差異。研究結果顯示，直播造林在適當條件下確實具有高度可行性，未來在部分地區可望降低育苗、搬運及栽植的人力需求。

針對恆春半島強勁的風浪與高鹽分環境，林試所同步解密欖仁與瓊崖海棠等重要原生樹種的播種關鍵技術。其中，種子較大的欖仁在「直播」後，表現尤為卓越。未來將紅柴與這些防風耐鹽原生樹種搭配組合，由耐風浪樹種站在前線，後方配置樹冠層樹種，能以種子直播方式，快速構築具層次感的複層林。

林試所強調，海岸復育仍面臨環境惡劣、雜草競爭等多重挑戰，「直播」技術並非所有樹種皆適用。復育成功之關鍵，在於精準挑選適合樹種、掌握採種時機，並配合雨季進行現地操作，善用天然降雨作為灌溉動力，以提升苗木存活率。該所未來在面對外來種入侵與氣候變遷多元挑戰，將持續精進原生樹種的採種與「直播」技術，提供海岸生態復育多元低碳的選擇方案，逐步恢復原有的海岸森林景觀與生物多樣性。