一銀員工視訊摸彩加碼至5百萬 中科分行幸運兒獨得8萬8888元

第一銀行昨(3)日舉辦「新春辭歲視訊直播摸彩活動」，董事長邱月琴及總經理周朝崇率領經營團隊參加，反映去年營運亮眼、獲利再創新高的好成績，摸彩總獎額也加碼至500萬元，創歷年新高，中獎機率超過2成，讓全行超過8100位同仁嗨翻，感受溫馨熱鬧的春節氛圍。

一銀大方加碼獎勵紅包，摸彩獎項包含現金8萬8888元至1688元不等，合計超過1700個紅包獎項，最大獎現金8萬8888元由中科分行黃姓行員抽中，讓他直呼驚喜之餘倍感幸運。

除了得獎幸運兒，一銀也特別準備新年祝福紅包127元，致贈予全體同仁，分享一銀即將邁向127週年的喜悅。

儘管去（2025）年國內外政經局勢變化快速，金融市場競爭持續升溫，但一銀仍繳出亮眼成績單，稅前淨利315.18億元，再創歷史新高，年增率近8％，各項核心業務也展現成長動能。

其中，中小企業放款連續16年穩居全國市占第一名，並正式突破兆元規模；高資產資產規模（AUM）及客戶數穩居公股銀行第一的領先地位，今年更榮獲國際環境資訊揭露組織CDP「3A」認證，躋身全球23強，為臺灣唯一取得最高認證企業。

