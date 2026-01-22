銀座男士時尚購物指南：銀座MOTOKI的日常穿搭哲學
在傳統氛圍與現代時空交融的銀座，隱藏著一間擁有百年歷史的男士服飾店——銀座MOTOKI。從自家設計的日本製原創系列、洗鍊的高爾夫服飾穿搭，到富有格調的義大利選品。銀座MOTOKI長年陪伴不同世代的男性，走過生活的每一個日常時刻。
延續百年的洗鍊男士時尚──銀座MOTOKI
銀座在時間與空間上，彷彿與其他地方保持著適當的距離，以自己獨有的步調前行。這裡不只是東京最具代表性的高級商業區，也是一個將「傳統」與「現代」自然融合的街區。除了世界級精品品牌林立，銀座街頭亦藏著許多深耕多年的老字號店舖，以一種低調而堅定的姿態，持續為顧客提供兼具質感與品味的選擇，而「銀座MOTOKI（銀座モトキ）」正是其中之一。
創業於1881年，擁有超過140年歷史的銀座MOTOKI，始終以男士服飾為核心。無論是自家品牌的設計，或是來自義大利的進口選品，每一件商品所呈現的，不僅是服裝本身，更是一種兼具質感與實穿性的成熟韻味，也因此，銀座MOTOKI的推薦總是帶著務實而溫柔的說服力。並非依靠追逐潮流，而是源自對男性穿搭需求的深刻理解，讓每一位走進這裡的人，都能感受到屬於大人的時尚細節。
這間距離地鐵銀座線A8出口步行僅約1分鐘的百年男裝店，長年陪伴不同世代的男性走過日常生活與人生各個階段。接下來，就讓我們一起看看銀座MOTOKI所精心準備的品項選擇，以及實用又不失心意的穿搭與送禮建議吧！
銀座MOTOKI 四丁目店（銀座モトキ 四丁目店）
地址：〒104-0061 東京都中央区銀座４丁目６−１７
營業時間：10:00〜19:30
交通：<銀座線>銀座站A8號出口步行約1分鐘
官方網站
銀座MOTOKI自家設計：舒適的日常穿搭哲學
銀座MOTOKI非常重視「穿著舒適度」，無論是親友聚餐或日常約會，穿搭都能自然融入實際生活場景中。隨著季節轉換，店內也會依照氣候與生活型態調整展示重點，讓顧客即使只是短暫停留，也能迅速掌握當季最值得入手的原創單品。
其原創系列以日本製為核心，從企劃、設計到生產皆由銀座MOTOKI一手包辦。在眾多原創商品中，最受歡迎的便是100％羊毛卻可洗衣機洗的「可水洗羊毛系列」。選用美麗諾羊毛製作，不僅保有柔軟蓬鬆的觸感與色澤，也能輕鬆清洗，日常保養毫不費力。布料厚度適中，可單穿也能搭配外套，從初秋一路穿到隔年初春都沒問題。此外，豐富的色系選擇，也能滿足不同的穿著搭配。
同樣值得推薦的銀座MOTOKI單品，還有兼具實穿性的外套。可如毛衣般輕鬆穿著的針織外套，布料選用具有立體凹凸感的幾何圖樣，在視覺與觸感上都展現出豐富的層次。以及採用彈性設計的休閒外套，使用高品質素材製成，雙層織法呈現如刷毛般柔軟的觸感，具備防撥水、抗皺機能，在利落外型與舒適穿著之間取得良好平衡。
別忘了紳士穿搭中最重要的關鍵單品之一——西裝外套。銀座MOTOKI同樣重視西裝外套的「穿著舒適度」，以無壓力、講究實際穿著感受為設計核心，無論是正式場合或是日常約會，在外加上一件西裝外套，都能輕鬆完成得體卻不過於拘束的造型。
依照材質不同，外套也展現出多樣風格。以進口布料製作的西裝外套，擁有柔軟細緻的手感，設計與縫製皆於日本完成，款式採方便活動的後開衩設計，並配置翻蓋口袋，兼具正式感與實用性。此外，亦有選用麂皮材質製作的原創外套，觸感溫潤，特別適合入秋或早春等帶有涼意的時節。
這兩款外套無論搭配休閒襯衫或針織單品，都能在自在不拘的氛圍中，呈現成熟且有層次的造型。
襯衫也是銀座MOTOKI原創系列中不可或缺的一環。品牌從包含進口布料在內的眾多素材中精心挑選，打造兼具個性與質感的設計。例如色彩繽紛的花卉花襯衫，選用滑順且具有挺度的布料，為穿搭增添一抹亮點。搭配帽子等小配件，或是套上一件西裝外套，整體造型會更加完整，輕鬆展現屬於自己的風格。✨
值得一提的是，即使是位於銀座這樣的地段，銀座MOTOKI在維持高品質的同時，定價卻相對親民。讓店內所用心製作的日本製男士服飾，成為日常生活中觸手可及的選擇。
海外品牌選品：讓莊重感走入日常
在海外商品的選品上，銀座MOTOKI並非單純引進海外流行款式，而是從「是否能自然融入日本男性的日常穿搭」出發，思考每一個品牌的定位與實穿性。除了依照季節調整商品內容，也特別重視材質表現與工藝特色，讓日常穿搭更顯自然、耐看。
▎兼顧機能與日常的高爾夫品牌
在運動休閒類別中，銀座MOTOKI選擇以高爾夫品牌作為核心。像是Admiral GOLF以英倫學院風為設計基調，運用傳統元素與配色（如英國國旗圖樣），融合現代設計與運動機能，呈現優雅中帶有活力的風格。
同樣將運動與日常巧妙結合的，還有TOMMY HILFIGER GOLF。在經典美式風格的基礎上，加入高爾夫服所需的機能性，推出包含Polo衫、針織背心與各式配件的完整陣容，不僅適合球場穿著，也能自然融入日常休閒造型。
▎工藝、素材與成熟的義大利時尚美感
除了運動休閒風，銀座MOTOKI也精選多個來自義大利的時尚品牌，為日常穿搭增添一份沉穩與質感。這些設計雖帶有義式莊重氣息，卻不顯距離感，即使作為日常休閒穿搭，也依然自然得體。
例如BOB擅長將刺繡、編織圖樣等手工細節融入服裝之中，為簡約設計注入藝術感與個性。表現手法鮮明卻不過於張揚，展現出極致的義大利品牌獨有的玩心與成熟氣質。
在內搭單品的選擇上，則推薦專注於針織系列的FILIPPO DE LAURENTIIS。品牌使用高品質的棉與羊毛材質，透過細膩工藝呈現輕盈、優雅且親膚的穿著體驗，設計洗鍊，無論是成熟休閒或較正式的造型，都能自然搭配。
外面再套一件西裝外套，更能展現層次穿搭的魅力。這件以Jersey針織布料聞名的海外選品外套，在提供舒適穿著感的同時，也能高水準地兼顧彈性、結構與俐落外觀。能靈活對應從休閒到商務的多元場合，是實穿度極高的代表品牌。
因應寒冬穿搭需求，外套選擇上還有MONTECORE與hevo。MONTECORE以羽絨外套為核心，結合義大利傳統剪裁與先進機能素材，打造線條優美、氣質沉穩的「大人系羽絨外套」，無論商務或日常場合都相當合適。hevo則以風衣與大衣為主軸，融合訂製服等級的品質與現代設計語言，呈現結構俐落、比例優美的高端外套，特別適合追求質感與長期穿著價值的族群。
穿搭提案與傳遞心意的選擇
除了服裝本身，銀座MOTOKI也有販售帽子等其他能提升整體穿搭完整度的配件。那麼，該如何挑選適合的搭配呢？其實，也有不少女性顧客會專程前來，為心儀的他挑選禮物。而一進門即可看到的針織衫區，正是許多顧客心目中最安心、也最不容易出錯的選擇，同時也是店內相當受歡迎的熱銷品項。針織單品本身具有良好的彈性，尺寸包容度高，不太容易出現不合身的困擾，再加上豐富的色彩選擇，無論自用或送禮都十分合適。
還有多款不同色系的銀座MOTOKI純正喀什米爾羊毛圍巾。無論是搭配自家品牌的服飾，或是前面介紹的義大利選品風衣、外套，都能輕鬆展現都會紳士風格。圍巾不僅兼具實用性與質感，也能在細節中傳遞送禮的溫暖心意。
如果想挑選更日常的實用性單品，男女皆可搭配的單寧托特包同樣是相當受歡迎的選擇，能自然融入約會、家庭聚餐等各種生活場景。此外，店內也有以日本傳統工藝製成的小巧裝飾品「水引」，不僅可作為西裝外套領口的別針，也能當作女性髮飾的點綴。價格親民且富有文化意涵，十分適合作為夫妻或情侶一同挑選、交換心意的小禮物，也是節日與紀念日的熱門選擇。
整體而言，銀座MOTOKI的穿搭風格可歸納為三個方向：能自然融入日常的運動風格，兼顧舒適與機能；為城市生活打造的都會休閒風，低調卻耐看；以及專為夫婦、情侶設計的禮品選擇，讓穿搭不只是個人風格的展現，也成為共享生活的一部分。
讓禮物更升級的方法＆付款方式
是否已經挑好心儀的禮物了呢？無論是想為親愛的家人，還是重要的對象準備一份富有質感的禮物，銀座MOTOKI都能讓這份選擇更加完整。店內提供貼心的禮品包裝服務，不僅為送禮增添儀式感，也讓這份心意更顯珍貴。
付款方面，除了各式信用卡外，也支援可與台灣銀行帳戶連動的PayPay，以及中國通用的銀聯卡，以及WeChat Pay、Alipay等行動支付，讓購物流程更加順暢。此外，店內亦提供免稅服務。消費含稅滿5,500日圓即可享免稅優惠，對海外旅客而言不只是一次相當實惠的購物體驗，還能將具有滿滿心意的質感禮物帶回家。
兼具質感與日常的銀座男士穿搭空間
銀座MOTOKI以穩定而誠懇的步調，持續走出屬於自己的風格，在這個擁有獨特時間感與空間氛圍的銀座街區中，也算是獨樹一格的男裝店。它不只是販售服裝的店舖，更像是一個能夠讓人思考「什麼樣的穿搭能為日常生活增添質感」的地方。對於重視細節、也珍惜日常生活的人而言，這裡或許正是一個為自己轉換風格的起點。
銀座MOTOKI位於交通便利的地鐵銀座線，從A8出口步行約1分鐘即可抵達。逛完之後，也能順道前往鄰近的銀座Loft、歌舞伎座等地，延伸一段結合文化與購物的銀座散步行程。想了解更多銀座周邊的散步路線，歡迎參考我們其他文章，一起探索銀座更多值得細細品味的角落。
想獲得更豐富的日本旅遊購物資訊和最新消息，就趕快關注我們Japankuru的Instagram、Facebook和Threads吧！
