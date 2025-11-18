銀座百年和菓子店喊累！外國客「無預警爽約」成常態 銅鑼燒只能被迫報廢

東京銀座一家百年和菓子店老闆發文喊累，因為太常遭外國旅客「放鴿子」，店家只能自行吸收損失。（翻攝自X@kobikicho_y）

東京銀座一家創業逾百年的老字號和菓子店「木挽町よしや」，近日在社群平台X發文，指出訪日外國旅客的預約商品「常被放鴿子」，甚至「大多數預約最後都變成無故取消」，讓小店疲於應付。此文引發日網高度關注，許多網友替店家抱不平。

店家第三代負責人接受《J-CAST新聞》訪問時表示，確實「也有不少旅客會依約取貨」，但頻繁的爽約已對營運造成沉重負擔，有時一天甚至會遇到2到3組顧客無故放棄訂單。

為何外國客預約後「說會回來」卻不來？

日媒報導，店家說明，和菓子屬於限量手工製作，早上常常就被預訂一空。許多外國旅客早上到店想購買，聽聞需下午再取貨時，雖口頭答應「會回來」，但通常不見蹤影。更棘手的是，連電話、LINE預訂也會消失不見。店家表示，即便打電話到旅客留下的海外門號，多半「完全打不通」，LINE訊息也常沒有已讀紀錄，讓店家毫無辦法聯繫。

大量和菓子爽約怎麼辦？扔掉？降價清庫存？

在11日發文前一天，「木挽町よしや」又遇到一筆大額爽約單──兩盒裝有8顆名物銅鑼燒的禮盒未領取。店家透露，最誇張曾有人訂10顆、20顆的多盒大單，「如果隔夜還剩下，只能全數報廢」，因為手作銅鑼燒期限只有隔天。這次未取貨的銅鑼燒幸運被其他顧客接手，但若放到隔日，「一天前的貨就完全不能再賣了」，損失只能自行吸收。

是否該執行先付款後取貨？店家也為難

不少網友建議店家執行「事前付款」制度，但店家坦言，外國客佔整體客群僅約一成，要不要砸一筆錢建置支付系統，「確實還在猶豫」。他也強調外國客並非人人失約，曾有人因語言隔閡，誤以為是隔天才來取貨，也有旅客留信道歉：「請不要以為我們國家的人都這樣。」

店家無奈心聲：不是要拒外國客，只盼「守約」

店家強調，無意拒絕外國顧客，「只是我們是非常小的店，手作量少，被放鴿子一次都是很大的負擔」。他呼籲旅客：「只希望大家能遵守約定。」

店家事後也在X補充說明：「不是所有外國客都會無故取消，但這類情形真的太多了。」希望外界不要對整體外國旅客產生刻板印象。

