銀彈入袋!慶豐富18.25億聯貸案簽約完成

居家生活用品的全方位供應商慶豐富實業(9935)宣布與5家銀行完成18.25億元五年期聯合授信案，簽約儀式由永豐銀行副總翁竟翔、王道銀行資深副總蕭仲程與慶豐富董事長許閔琁共同簽署。此次聯貸案由永豐銀行與王道銀行共同統籌規劃，在安泰銀行、將來銀行及中華票券等5家金融機構踴躍參與下，順利籌組完成且超額認購，顯見銀行團對慶豐富經營團隊的肯定，及對其未來發展深具信心。

本次聯貸案資金用途用於償還既有金融債務，充實營運資金，經由財務結構的調整，除提升研發實力，加速材質創新與產品升級；第二，導入智慧製造與自動化設備，提升生產效率與品質一致性；第三，優化海外產能及市場成熟度，使全球供應鏈更彈性、交期更具競爭力；第四，以 ESG 為核心精神，推動節能減碳、永續治理與企業社會責任，打造下一個十年的成長基礎。永豐銀行表示，將持續透過金融支持，並減輕美國關稅政策所帶來的衝擊，亦呼應政府提出的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，協助傳統產業面對外在貿易衝擊，與產業共同強化供應鏈韌性。

慶豐富成立於1977年，秉持為居家生活用品全方位供應商之市場定位，多年來穩居北美前三大安全窗簾領導供應商之地位，主要產品涵蓋塑膠類百葉窗、紡織類窗簾、衛浴用品、餐飾及寢具等家飾製造與買賣，且自2012年起由董事長許閔琁與總經理許竣然兄弟攜手領軍，專注擴大旗下窗簾事業營運規模發展，採取「全渠道通路業務接單」、「多元生產基地」、「3S方針：安全、永續、智慧」等三大布局主軸，尤其以近三年來看，旗下窗簾事業成功打開線上電商通路及專業市場等相關客戶成效打開，挹注集團營運新一成長動能，進一步帶動窗簾事業營運結構優化，除此之外，在永續發展上，慶豐富率先量產回收材質窗簾，其「rPET 無繩遮光百葉簾」獲臺灣精品獎肯定，並計畫將環保材質使用比例由40％提升至60％。

為打造慶豐富邁下新一成長期，靈活因應全渠道通路客戶需求，壯大集團未來營運規模，持續朝「多元渠道、多元產品、多元市場」三大方向深化布局，第一，拓展線上與線下的多元銷售通路，規劃於年底前完成擴增美國亞特蘭大據點產能，藉此提升美東與美南地區出貨效率，確保滿足線上電商通路客戶供貨即時性與服務品質；第二，升級窗簾製品家居用品，將智能與電動化技術導入新一代產品開發；第三，積極調整產能與市場版圖，從北美延伸至更多國際市場，打造具韌性、可持續成長的營運模式，為後續營運成長蓄積更強動能，以期今年下半年整體營運有望優於上半年，將續寫窗簾事業新里程碑。