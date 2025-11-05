一銀推雙11最強優惠 熱門電商回饋最高15％！

「雙11」購物節即將登場，為滿足消費者「買越多、賺越多」的願望，第一銀行與國內外知名電商平台強強聯手，推出雙11最強網購優惠，分期最高直衝15％回饋；使用「iLEO 信用卡」網購神卡一次付清也有7％回饋，要讓卡友在享受血拼樂趣之餘，輕鬆賺回饋。

看準AI智慧家電與iPhone 17等高單價商品，可望成為今年雙11消費主力，一銀更推出「分期滿額」加碼優惠，於momo購物網、Coupang酷澎等熱門電商分期累積滿額，最高可獲得15％回饋，搭配iLEO 信用卡滿5000再享300元優惠券，例如在momo購物網分期購入兩支iPhone 17，可入手9300元回饋。

除了雙11分期享高回饋，一銀卡主打「天天回饋」。在momo購物網、Coupang酷澎、東森購物、PChome與Yahoo購物中心等消費滿千元，都能享4％回饋。搭配iLEO 信用卡筆筆再享2％，再加上滿千消費綁定Apple Pay與Google Pay等支付還可再享1％，讓卡友最高享7％回饋。

為迎接新戶，年底前透過網路申辦 iLEO 信用卡，最高享2600 元回饋外，領券再享momo購物網、Coupang酷澎等分期消費最高6％回饋。

