一銀攜凱壽推出專屬美元利率變動型終身壽險商品

▲一銀結合凱基人壽協助民眾在長壽時代強化保障與退休規劃。

臺灣將進入超高齡社會，民眾平均壽命增長，兼具保障與退休規劃功能的保險商品需求持續升高。因應民眾需求，新的一年開始，第一銀行攜手凱基人壽推出「凱基人壽幸福第一美元利率變動型終身壽險—定期給付型」專屬保險商品，一張保單同時滿足人生不同階段客群之壽險保障及退休雙重需求，規劃保障照顧家庭摯愛之餘，同步累積退休力。

「凱基人壽幸福第一美元利率變動型終身壽險—定期給付型」以美元計價，提供2年、6年與8年繳費年期，讓身處不同人生階段之民眾，可依自身需求彈性規劃。50-60歲事業有成之企業主、家庭支柱或屆退人士，可選擇繳費2年期，建構終身保障；40-50歲之中壯年客戶，正值事業巔峰衝刺階段，則可選擇繳費6或8年期，打拚事業之餘，不忘為家庭撐起保護傘。

本商品具備三大特色：首先是「最高可享4％的保費費率折減優惠」註1，除分期繳費享有終身壽險保障外(保障期間最長至保險年齡110歲)，繳費年期6年期及8年期提供最高4％之保費費率折減優惠，鼓勵民眾可規劃足額保障；其次為「有機會享有增值回饋分享金」，讓退休生活更安心；最後為「給付方式具彈性」，設有「生命末期提前給付保險金」，於符合保單條款所約定之「生命末期」狀態，保戶可申請提前給付，以靈活運用；「分期定期保險金」給付方式，保戶可依家庭照顧需求，選擇一次或分期領取，讓關愛與照顧在不同人生階段都能持續延伸。

以40歲投保「凱基人壽幸福第一美元利率變動型終身壽險—定期給付型」為例，保險金額633,716美元，繳費期間6年期，原始年繳保費為33,333美元，經相關費率折減後，首、續期年繳保費為32,000美元，假設投保後保單年度宣告利率為4.30％，增值回饋分享金均選擇以繳清保險方式增加保險金額，至保險年齡達69歲時其壽險保障約可達754,066美元，為自己和家人構築保障。