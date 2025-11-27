一銀文教基金會 守護無醫鄉

第一銀行及第一銀行文教基金會深耕ESG（環境、社會、公司治理），長期關注並守護「無醫鄉」，為全國首家與中央健康保險署合作的企業單位，今年捐贈嘉義縣大埔鄉大埔國中小學、梅山鄉大南國小與太興國小，以及花蓮縣卓溪鄉古風國小、壽豐鄉豐裡國小、鳳林鎮鳳林國中，共6台牙科診療椅及相關配備，以提升偏鄉醫療服務品質。嘉義縣政府11月27日致贈感謝狀，肯定第一銀行文教基金會力挺偏鄉醫療的用心。

嘉義縣大埔鄉及梅山鄉屬於次醫療區，校園離主要交通道路及市區距離甚遠，當地僅有1間牙科診所與嘉義縣牙醫師公會所提供之巡迴門診，在為學童進行牙齒檢查，加上學校診療設備簡易且老舊，造成治療上的不便。

花蓮縣卓溪鄉、壽豐鄉及鳳林鎮則均為健保署公告醫療資源不足地區，僅3位牙醫師照護逾3萬名居民，偏鄉地區學童大多無法獲得良好牙醫診療服務，校園原有之牙科診療設備大部分功能皆已壞損無法使用，為改善醫療資源不足問題，第一銀行及第一銀行文教基金會捐贈6台牙科診療椅，扶持偏鄉地區居民並提供學童更安全且完備的牙醫診療服務。

由於城鄉差距造成醫療資源分布不均，導致「無醫鄉」的存在，第一銀行及第一銀行文教基金會自2021年起，陸續於新北、台中、嘉義、台南、宜蘭及花蓮等地推動多項醫療設備建置與升級專案，包括牙科診療椅設置、中繼病房建設、醫療站設備更新等，迄今投入逾1200萬元，已協助8間醫療單位與12所偏鄉學校全面提升偏鄉醫療能量，受惠人數逾2萬人次。

成立逾百年的第一銀行，未來也將持續秉持「就在你左右」的經營理念，善用企業資源，投入各項社會公益、關懷大眾，也期望拋磚引玉，讓更多企業與大眾能伸出援手齊心送暖，以具體行動回饋社會。